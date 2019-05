Liverpool-supporternes oppførsel i Barcelona vekker sinne. Nå gir klubben klar beskjed.

Onsdag møtes Barcelona og Liverpool i den første av to kamper mellom lagene i semifinalen i mesterligaen. Tusenvis av engelskmenn har dratt til Spania for å støtte sitt lag. Tirsdag begynte det å sirkulere videoer i sosiale medier som viser supportere som ikke klarer å oppføre seg.

Videoene viser blant annet at mennesker som blir dyttet inn i en fontene, skriver SkySports.

Fotballsupportere og andre Liverpool-fans reagerer med avsky på sosiale medier.

Onsdag formiddag tok klubbens administrerende direktør Peter Moore til Twitter for å gi en beskjed til de tilreisende om å vise respekt.

– La oss behandle denne vakre byen med respekten den fortjener og oppføre oss på en måte som er passende for Liverpool. For all del, ha det gøy, men vi er Liverpool, og la oss besøke Barcelona med ydmykhet, skriver han.

Senere onsdag sendte Liverpool ut en pressemelding. Der skriver de at de nå samarbeider med politiet i både Liverpool og Barcelona og at de ønsker å identifisere personene som står bak.

– Slik oppførsel er totalt uakseptabelt og vil ikke bli tolerert, skriver klubben.

Politiet i Liverpool bekrefter i en pressemelding at seks personer ble arrestert i Barcelona tirsdag på grunn av «mistanke om forstyrrelse av den offentlige ro og orden». Det hadde ingen sammenheng med hendelsen som har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier.

