Solskjær mener fotballspillere har spesielt én viktig oppgave i koronakrisen

Ole Gunnar Solskjær har snakket ut om hvordan han opplever koronasituasjonen, og mener fotballspillere har spesielt én viktig rolle oppe i det hele.

Ole Gunnar Solskjær snakket ut om koronasituasjonen. Foto: CRAIG BROUGH / REUTERS

I likhet med spillerne sine, tilbringer Ole Gunnar Solskjær mesteparten av tiden sin hjemme sammen med familien om dagen.

Når Premier League starter opp igjen, eller når nordmannen i det hele tatt kan møte spillerne sine på treningsfeltet igjen, er fortsatt uvisst.

I et ekslusivt intervju med Manchester Uniteds TV-kanal, MUTV, snakker United-manageren om hvordan han har opplevd de siste ukene.

Slår et slag for helsevesenet

Han deler også sine tanker om koronasituasjonen, og mener at fotballspillere fortsatt kan bidra mye ut til fansen, selv om de ikke kan underholde i form av å spille kamper for tiden.

– Jeg så filmen «The Joker» her om dagen, som fikk meg til å tenke. Jeg tenker på de nå som sliter mentalt, når man er isolert og alene. Jeg tror det er viktig nå at fotballspillere opptrer som rollemodeller. Vi kan gjøre en forskjell nå med for eksempel å sende ut en melding på sosiale medier og slike ting, sier Solskjær.

– Spillerne våre har vært flinke der. De er gode mennesker, og sender ut oppmuntrende meldinger til supporterne, fortsetter han.

Paul Pogba er en av spillerne på Manchester United med mange følgere på sosiale medier. Ole Gunnar Solskjær mener både han og resten av spillerne har et ansvar til å oppmuntre andre som ikke har det så bra i koronakrisen. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Så slo Solskjær et slag for helsevesenet, og benyttet også muligheten til å sende et politisk budskap.

– Noen ganger er det vi som er heltene, men for øyeblikket må vi bare støtte de virkelige heltene som er i helsevesenet. Jeg ser også hva som skjer i Norge. Jeg tror alle innser det nå. Jeg synes ikke vi bør spare penger på helsevesenet. Helsen er det mest kritiske nå, sier Solskjær.

Holder tett kontakt med spillerne

Nordmannen forsikret også alle om at verken han selv, trenerteamet eller spillerne ligger på latsiden.

De har fortsatt daglig kontakt via diverse kommunikasjonsplatformer for å være best mulig forberedt når fotballen kommer i gang igjen.

– Vi er vant med å se hverandre flere timer om dagen, hver eneste dag, så det er annerledes. Vi holder kontakten via Whats App og meldinger. Vi planlegger for tiden fremover, men det er fortsatt så usikkert. Vi vet egentlig ikke når vi starter ennå, sier Solskjær.

Han er trygg på at spillerne gjør det som kreves av dem i en vanskelig periode, og forteller at klubben bidrar med å sette opp egne trenings- og kostholdsprogrammer.

I tillegg håper han at de også benytter muligheten til å trene på ting de ellers ikke får gjort.

– Denne perioden kan også brukes til å jobbe med noe spesielt. Noe spesifikt for dem individuelt. I vår hage for eksempel trener vi på å avslutte, så angriperne kan kanskje bruke perioden til å trene enda mer på å avslutte eller på bevegelser. De fleste spillerne har gode fasiliteter og fine hager. Og forhåpentligvis kan kone eller kjæreste bidra med noen fine pasninger eller innlegg, sier Solskjær og smiler.

