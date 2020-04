Ranheim-sjefen freser mot Fagermo: – Budskapet er klovnaktig

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo slakter spillerforeningen Niso. Det får flere til å reagere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Frank Lidahl (t.v.) refser Dag-Eilev Fagermos utspill. Foto: Adresseavisen / NTB Scanpix

Lørdag kveld publiserte TV 2 en sak der Dag-Eilev Fagermo gikk hardt ut mot spillerforeningen Niso (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon).

Vålerenga hadde opprinnelig permittert førstelagsspillerne 100 prosent. Men etter at myndighetene gikk ut og åpnet opp for organiserte fellestreninger, kneppet Oslo-klubben inn permitteringene til 75 prosent.

Fagermo ville deretter at spillerne skulle stille på fem fellestreninger i uken. Da spillerne nektet, og ble enige om å stille på tre treninger i uken, la Fagermo skylden på Niso.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo får kritikk etter angrepet på Niso. Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

– Jeg må le. Det er den eneste interesseorganisasjonen jeg vet som ikke ønsker at folk skal bli i bedre form. Som i tillegg tar med søvn og hvile som arbeid. Så da lurer jeg på folk som er håndverkere, liksom, når de kommer hjem fra jobb, om de har det i tariffavtalen? At når de skal slappe av litt og sove – får de lønn for det? sa Fagermo til TV 2.

På kanalens spørsmål om hva han mener Niso burde gjort, svarte treneren:

– Hvis du skal være interesseorganisasjon for utøvere som lever av å prestere og være god, så ville jeg i hvert fall støttet det å trene, svarte Fagermo.

Les også Fagermo og Vålerenga-spillerne tar ferie

– Vanskelig å ta det seriøst

Det reagerer Niso-leder Joachim Walltin kraftig på.

– Det er vanskelig å ta det seriøst. Jeg tror ikke han skjønner alvoret. Han er heller ikke en leder i klubben, så han har ikke noe med dette å gjøre. Dette er en sak mellom spillerne og klubbledelsen. Han er den første treneren som blander seg inn, sier Waltinn.

Niso-leder Joachim Walltin reagerer kraftig på kritikken fra Fagermo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Ifølge Walltin trener eliteserieklubbene i gjennomsnitt 8–10 ganger i en normal treningsuke. Han forteller at VIF-spillerne søkte råd hos Niso da treningsmengden ble drøftet.

– Spillerne mente det ble helt feil. Det viser mangel på respekt for regelverket hvis man prøver å bøye reglene, sier Walltin.

Niso-lederen skjønner lite av tidspunktet for Fagermos kritikk. Spillerne har akkurat nå ferie til 4. mai.

– Vi må jo kunne stille spørsmål om permittering hvis det ikke er problem i å arbeide nok. Det er merkelig å gå ut mot Niso nå, når saken egentlig ble løst før påske og spillerne/trenerne har ferie for tiden, sier Walltin.

Les også Advarer klubber som har permittert mot å signere spillere

– Umusikalsk

Lørdag kveld var daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, kritisk til Fagermos uttalelser. Han brukte en klovneemoji til å beskrive saken i et innlegg på Twitter.

– Budskapet er klovnaktig. Jeg kjenner at det er umusikalsk, sier Lidahl til oss dagen etter.

Han reagerer på to ting ved Fagermos kritikk:

– For det første er dette et kraftig angrep på Niso som kommer ut av det blå. Det andre er måten det kommer frem på som en helhet. Jeg reagerte umiddelbart, sier Lidahl.

Ranheim-sjef Frank Lidahl skjønner lite av budskapet til Fagermo. Foto: Mariann Dybdahl

Lidahl forteller at han og Ranheim har et godt samarbeid med Niso, og etterlyser at norsk fotball står mer samlet.

– Hva er målet her? Vi ønsker at norsk fotball skal komme i gang så fort som mulig, og at fotballklubbene skal lande økonomisk i 2020 og utover det. Da kan det være en fordel at vi fremstår mer enhetlig i valg og kommunikasjon til interessepartnere, mener Ranheim-sjefen.

Lidahl er selv ikke permittert fra sin stilling som daglig leder i Ranheim. Flere i administrasjonen er permittert til en viss grad, men spillerne er foreløpig fredet.

– Men det kan komme endringer etter hvert, understreker Lidahl.

Vi har gjentatte ganger forsøkt å kontakte Fagermo for en kommentar søndag, men har ikke lyktes.

Les også Her kjører Ranheim-profilene påskeøl: Slik unngår de permitteringer

– Her bommer Fagermo

Lidahl var ikke den eneste som reagerte på Fagermos utspill. Fotballekspert i TV 2, Jesper Mathisen, stiller seg undrende til VIF-trenerens Niso-kritikk.

– Jeg er en stor tilhenger av Fagermo, men her bommer han. Jeg stiller meg undrende til motivasjonen bak uttalelsene hans. Jeg vet at spillerne reagerte da det første forslaget om treningsmengde ble lagt frem. Det er ikke Niso som står bak at spillerne ikke trener like mye som klubben hadde ønsket, sier Mathisen.

Jesper Mathisen mener Dag-Eilev Fagermo bommer i sin kritikk mot Niso. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mathisen, som har spilt en lang rekke kamper for Start i Eliteserien, mener at Vålerengas ønske om å trene fem ganger i uken er urealistisk.

– Det er et mattestykke som ikke går opp, de må i så fall minke prosenten på permitteringer. Fem økter i uken når man er 75 prosent permittert, det tilsvarer jo 20 økter når man ikke er permittert. Ingen klubber i Eliteserien har trent så mye, mener Mathisen.