Sammenlagtfavoritt vant historisk tøff etappe. Så kom han med en advarsel til konkurrentene.

Primož Roglič var aldri truet på toppen av Orciéres-Meriette. Etter at han vant den 4. etappen i Tour de France, advarte 30-åringen om at han har mer på lager.

Primož Roglič vant den 4. etappen i Tour de France. Foto: Stephane Mahe / Reuters

– I dag får vi mange svar når det gjelder hvem som er i form og hvem som ikke er i form, sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd da det gjensto drøye tre mil av etappen til Orciéres-Meriette.

Aldri før har en fellesstartetappe hatt målgang på toppen av en førstekategorisert stigning så tidlig i Tour de France. For å finne en lignende målgang så tidlig, må vi tilbake til 1979, da en tempoetappe hadde målgang i Superbagnères. Den vant Bernard Hinault.

Tirsdag var det sammenlagtfavoritten Primož Roglič som var sterkest. Jumbo-Visma-rytteren rykker dermed opp til 3.-plass i sammendraget. Julian Alaphilippe forsvarte den gule ledertrøyen.

Dermed tok nederlandske Jumbo-Visma også første stikk i kampen mot Ineos Grenadiers og fjorårsvinner Egan Bernal.

– Det var en ganske tøff dag, men guttene gjorde en veldig god jobb og satte meg i en god posisjon. Dermed kunne jeg prestere bra i spurten, sier Roglič i et intervju med arrangøren vist på TV 2.

Ingen klarte å true Primož Roglič i spurten på toppen av Orciéres-Meriette. Foto: Christophe Ena / AP Pool

At han ikke overtok ledertrøyen, tar han ikke så tungt.

– Det må jeg bare akseptere. Jeg bryr meg egentlig ikke om det. Det var en god dag, vi unngikk uhell og vant. Slik må vi fortsette, sa han.

Så kom han med en advarsel til konkurrentene.

– Jeg føler meg litt bedre for hver dag, sa 30-åringen.

Seks mann i brudd

Dagens brudd fikk gå umiddelbart etter at rytterne var ute av den nøytrale sonen. Nils Politt, Mathieu Burgaudeau, Tiesj Benoot, Quentin Pacher, Alexis Vuillermoz og Krists Neilands utgjorde gruppen som raskt fikk en luke til resten av feltet.

Alexander Kristoff hadde muligheten til å ta tilbake den grønne poengtrøyen i den innlagte spurten etter 50 kilometer. Da måtte han plukke minst to poeng mer enn Peter Sagan samtidig som Sam Bennett ikke fikk fire poeng eller mer enn nordmannen.

Men ingen av forutsetningene slo til.

Bennett var raskest i feltet bak etappens seksmannsbrudd og tok seks poeng mer enn Kristoff, som også måtte se Sagan foran seg i spurten. Sistnevnte er à poeng (83) med Bennett, men beholder trøyen på grunn av bedre plassering i sammendraget.

Kristoff står med 80 poeng.

Peter Sagan beholdt den grønne poengtrøyen tirsdag, mens Julian Alaphilippe forsvarte ledertrøyen. Foto: Thibault Camus / AP

Sykkel knakk i to

Da to og en halv mil gjensto, måtte belgiske Benoot se sine vinnersjanser på etappen forsvinne – over et autovern.

26-åringen mistet kontroll over sykkelen og seilte over autovernet til høyre for veibanen. Sykkelen hans knakk i to, men Benoot kom seg på beina igjen. En av de ti rittlegene kom raskt til og fikk konstatert at det gikk bra med Benoot.

– Han har hatt utrolig flaks, kommenterte Hushovd.

Da Benoot kom seg på sykkelen igjen, var han tilsynelatende mest opptatt av å få sykkelcomputeren sin til å fungere. Team Sunweb-rytteren ga også en tommel opp til TV-seerne.

– Han gjør en kjempejobb

På vei inn i bunnen av stigningen til toppen av Orciéres-Meriette, ble latvieren Krists Neilands, som på det tidspunktet var den eneste igjen av bruddet på seks mann, spist opp av hovedfeltet. Dermed kunne sammenlagtkanonene ta og føle på hverandre.

En av dem som gjorde en iherdig jobb for en sammenlagtkandidat, var Vegard Stake Laengen, som så langt det lot seg gjøre ga lagkamerat Tadej Pogacar en billig reise i begynnelsen av stigningen.

– Stake Laengen gjør en kjempejobb. Det er imponerende, kommenterte Hushovd idet Stake Laengen slapp seg bakover.

Sammenlagtfavorittene ble imidlertid sittende da Pierre Rolland, som vant én etappe både i 2011 og 2012, angrep med 4,5 kilometer igjen til toppen. Franskmannens forsøk var kortvarig.

Ikke før det gjensto 500 meter var det noen som forsøkte seg igjen, men ingen var i nærheten av å true Roglič, som spurtet inn til seier.

Tour de France fortsetter onsdag med en etappe på 183 kilometer fra Gap til Privas. Det er en flat etappe som ender i en bakkespurt.