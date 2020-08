Disse klubbene kan Messi ende opp i

Utvalget klubber Lionel Messi (33) kan ende opp i dersom han forlater Barcelona, er svært begrenset.

Lionel Messi har sagt til Barcelona at han ønsker å forlate klubben. Foto: Manu Fernandez / AP

Tirsdag kveld bekreftet Barcelona overfor nyhetsbyrået Associated Press at Lionel Messi har gitt dem beskjed om at han ønsker å forlate klubben han kom til i 2000, da han var 13 år gammel.

Messis siste trekk i det Viasports Petter Veland beskriver som et maktspill mellom ham og klubben, med klubbpresident Josep Bartomeu i spissen, kan bety at det utenkelige kan bli en realitet: Å se argentineren i en annen drakt enn Barclonas.

Dersom 33-åringen skulle gjøre alvor av trusselen, og forlate klubben han har vunnet ligaen med ti ganger og Champions League fire ganger, er det trolig bare et knippe klubber som er aktuelle.

Tjener seks millioner i uken

– Tar man høyde for et eventuelt ønske om å fortsatt være blant verdens beste betalte idrettsutøvere, er det ganske få klubber igjen som kan betale lønnen hans, sier Veland.

Messi tjener angivelig nærmere seks millioner kroner i uken. Ved et eventuelt bytte av klubb, kommer ballkunstneren til å signere det som trolig vil være hans siste store kontrakt.

– På tampen av en karriere vil man gjerne skvise ut så mange kroner som mulig, fordi det er et så kort yrke, påpeker Veland.

Petter Veland i Viasat er blant dem i Norge som følger spansk fotball tettest. Foto: Photographer Oystein Klock

Den åpenbare kandidaten

Av klubbene som kan tenkes å ha råd til å signere Messi, er det særlig Manchester City som utpeker seg.

Årsaken heter Pep Guardiola. Han trente Barcelona til topps i Champions League i både 2009 og 2011, og har siden 2016 trent det lyseblå laget fra Manchester.

– Det kan være en faktor som taler til Manchester Citys fordel, sier Veland om suksessen den argentinske superstjernen og den merriterte spanjolen har opplevd sammen tidligere.

– Jeg tror ikke Guardiola tenker at Messi er ferdig som fotballspiller i en alder av 33 år. Skulle jeg satt penger på en klubb, ville City vært ganske høyt oppe på listen, slår Veland fast.

Lionel Messi har Pep Guardiola har hatt suksess sammen tidligere. Foto: Andres Kudacki / AP

Solskjær og Messi?

I det eksklusive knippet av klubber som trolig har finansielle muskler til å signere Messi, finner vi også Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Det amerikanske magasinet Forbes har på sin liste over de mest verdifullene lagene innen idrett vurdert «The Red Devils» til å være det tredje mest verdifulle fotballaget i verden, kun slått av Real Madrid og Barcelona. Forbes mener klubben er verdt over 34 milliarder kroner.

I 2018/19-sesongen omsatte United for over 6,3 milliarder kroner.

Selv om klubben ikke ser ut til å være villig til å betale det Borussia Dortmund krever for ettertraktede Jadon Sancho, er ikke det ensbetydende med en tilsvarende holdning til en eventuell Messi-signering.

Få klubber har like mye midler som Manchester United, men det er nok lite trolig at Ole Gunnar Solskjær henter Lionel Messi. Foto: POOL / X80003

Bøttet inn mål sammen

En tredje klubb som garantert følger med på det som utspiller seg i Katalonia, er den franske hovedstadsklubben Paris Saint-Germain.

Den tapende Champions League-finalisten står allerede bak den dyreste overgangen i fotballens historie. Den stammer fra 2017, da den Qatar-eide klubben kjøpte den brasilianske superstjernen Neymar fra nettopp Barcelona for over 2,2 milliarder euro.

Neymar og Messi utgjorde i tre år to tredjedeler av den fryktede angrepstrioen «MSN», hvor Luis Suárez var den siste brikken.

PSGs finansielle muskler gjør trolig en Messi-overgang mulig.

Nye dueller mot Ronaldo?

I ni år var duellen mellom Messi og Cristiano Ronaldo et høydepunkt i europeisk fotball. Det var frem til Ronaldo i 2018 meldte overgang fra Real Madrid til Juventus. Den overgangen skapte like mye oppstyr som en eventuell Messi-overgang vil gjøre.

Den italienske sportsavisen La Gazzetta dello Sport har allerede i en drøy måned koblet Messi til en mulig overgang til Inter, som eies av det kinesiske selskapet Suning.

– Ryktene økte i styrke etter at Messis far skal ha kjøpt seg hus i Milano, forteller Even Braastad, som kommenterer italiensk fotball for strømmetjenesten Strive.

– Inter-sjef Beppe Marotta uttalte selv i juli at det var umulig å hente Messi uten å bryte Financial Fair Play-reglene, mens det samtidig ryktes at president Steven Zhang og eierne i Suning er ivrige etter å strekke seg fryktelig langt, forklarer Braastad videre.

Får vi nye dueller mellom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi? Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Han mener en eventuell Messi-overgang til Inter ville vært «mange hakk villere» enn Ronaldos Juventus-overgang i 2018.

– Men utkjøpsklausulen er det vel utopi å tro at Inter har råd til, så det gjenstår å se hvordan det hele løser seg mellom Barcelona og Messi.

Gratis eller milliardovergang?

Et spørsmål som kan bli helt avgjørende for hvilke klubber som eventuelt kan kjempe om signaturen til Messi, er hva han kommer til å koste.

I den skriftlige beskjeden Messi har gitt Barcelona, skal han ha vist til en klausul som lar ham forlate klubben vederlagsfritt ved sesongslutt. Klausulen er en del av kontrakten han signerte i 2017.

Dermed kan det være duket for en juridisk kamp om hva «sesongslutt» betyr.

Barcelona hevder overfor Associated Press at klausulen ikke kan aktiveres etter juni, mens Messi kan komme til å argumentere for at han kan aktivere den nå, fordi sesongen ble forlenget på grunn av koronaviruset.

Messis utkjøpsklausul er på 700 millioner euro, over 7 milliarder norske kroner. Om enden på visen blir at den må aktiveres for å signere 33-åringen nå, mener den britiske avisen The Guardian at Manchester City og PSG er de eneste klubbene med økonomiske muskler til å hente ham.

Outsideren

Dersom Messi skulle konkludere med at han har tjent nok penger som fotballspiller, og forutsatt at han ender med å forlate Barcelona gratis, kan en retur til Argentina stå på trappene.

Han har ikke lagt skjul på at han drømmer om en dag å ikle seg drakten til Newell’s Old Boys, klubben han forlot som 13-åring.

For at det skal kunne skje, vil Messi bli nødt til å ta et omfattende lønnskutt. Det spørs også hvor lysten han er på å ta med seg hele familien, som inkluderer tre sønner som alle er født og oppvokst i Barcelona, og flytte tilbake til hjemlandet etter å ha bodd i Barcelona i 20 år.

– Reiser han tilbake til Argentina, som jeg tror alle fotballromantikere håper på, så er ettermælet hans blant Barcelona-supporterne reddet, mener Veland.

Lionel Messi har ikke lagt skjul på at han ønsker å spille hjemme i Argentina. Foto: LUISA GONZALEZ / X06728

– Enkelte kan vende seg mot ham

Dersom det ender med at Messi forlater klubben vederlagsfritt i en periode der Barcelona sliter som følge av koronaviruset og feilslåtte spillerkjøp, tror Veland at argentineren får en liten ripe i lakken.

– Hvis han da på toppen av det hele velger å gå til en klubb som kommer til å konkurrere mot Barcelona i Champions League og gjøre det vanskeligere for dem å vinne, begynner man å bevege seg inn på et emosjonelt område som innebærer at enkelte kanskje kommer til å vende seg mot ham.