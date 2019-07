Molde raknet etter pause – Odds storscorer reddet uavgjort

Odd – Molde 2–2

Mål av Leke James og Ohi Omoijuanfo før pause så ut til å sikre en drømmekveld for Molde, men Odd våknet etter pause. En suser fra Fredrik Nordkvelle og en heading fra Torgeir Børven like før slutt sørget for poengdeling i Skien.

Hjemmelaget står dermed fortsatt uten tap på hjemmebane, og har i aller høyeste grad heng på Molde som leder serien.

Serielederen har 30 poeng. Det er fire mer enn Bodø/Glimt og Odd på de to neste plassene. Begge lagene som jakter Molde har riktignok to kamper til gode.

Fakta: Odd – Molde 2–2 (0–2) 6129 tilskuere Mål: 0–1 Leke James (21), 0–2 Ohi Omoijuanfo (27), 1–2 Fredrik Nordkvelle (48), 2–2 Torgeir Børven (87). Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand. Gult kort: Magnus Wolff Eikrem, Molde. Lagene: Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Fredrik Semb Berge, Steffen Hagen, Birk Risa – Joshua Kitolano (Markus André Kaasa fra 46.), Vebjørn Hoff, Fredrik Nordkvelle – Elbasan Rashani (Tobias Lauritsen fra 82.), Torgeir Børven, Sander Svendsen (Filip Møller Delaveris fra 77.). Molde (4-2-3-1): Álex Craninx – Kristoffer Haraldseid, Martin Bjørnbak, Vegard Forren, Kristoffer Haugen – Fredrik Aursnes, Martin Ellingsen – Eirik Hestad (Erling Knudtzon fra 59.), Magnus Wolff Eikrem (Etzaz Hussain fra 84.), Ohi Omoijuanfo (Mattias Moström fra 82.) – Leke James.

To raske mål

Hjemmelaget ønsket å slå tilbake etter stortap i Bodø forrige runde, og vertene åpnet friskt. Etter syv minutter skapte Odd kampens første mulighet. Martin Bjørnbak rotet bort ballen, og Odd kontret. Joshua Kitolano fikk skyte fra god posisjon, men skuddet gikk over.

Etter 20 gode minutter av Odd var det likevel gjestene som skulle slå til først. Hjemmesupporterne ropte på frispark utenfor 16-meteren, men dommeren lot spillet gå. Ohi Omoijuanfo stormet i angrep og fant Leke James. Han hamret til mot det nærmeste hjørnet. Odd-keeper Sondre Rossbach burde reddet, men skuddet snek seg inn. En stor tabbe.

– Det er kjempedårlig av meg. Det er et skudd fra skrå vinkel som jeg skal ta. Ingen unnskyldninger der, var dommen fra Rossbach til Eurosport i pausen.

Hjemmelaget var nær å slå tilbake direkte, men Molde-forsvaret fikk avverget et farlig innlegg fra Nordkvelle.

Istedenfor ble det ny Molde-scoring seks minutter etter den første. Et praktfullt angrep endte med at høyreback Kristoffer Haraldseid fant Ohi alene inne i boksen. Eliteseriens toppscorer hadde null problemer med å øke til 2–0. Hans tiende mål for sesongen.

Odd forsøkte å prøve, men klarte ikke å skape store muligheter før hvilen. Det kunne like så godt vært 3–0 til Molde til pause. Gjestene hadde full kontroll utover i omgangen.

Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Nordkvelle-perle

Bare drøye tre minutter var spilt etter pause da Nordkvelle tente håpet for hjemmelaget. Han fikk ballen fra Torgeir Børven og banket inn reduseringen fra cirka 16 meter. Glimrende skudd fra midtbanespilleren.

Scoringen ga Odd blod på tann, men etter en periode med mye ball til hjemmelaget roet det seg betraktelig.

Halvveis i omgangen fikk innbytter Markus André Kaasa en bra sjanse. Han fikk skyte fra like utenfor 16-meteren, men avslutningen gikk like over.

Odd trengte mål, men slet med å spille seg til sjanser. Syv minutter før full tid fikk Tobias Lauritsen en stor sjanse for hjemmelaget. Innbytteren fikk ta ned ballen og avslutte på bakre stolpe, men skuddet gikk like over. Hadde den gått inn hadde han scoret med sitt første touch på ballen.

Tre minutt før full tid kunne hjemmesupporterne juble. Torgeir Børven stanget inn 2–2 på corner. Et mål som kan bli ekstremt viktig i toppen av Eliteserien.