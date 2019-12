OLYMPIATOPPEN: Det ble for mye styr med langrenn. Dermed ble det løping for Karoline Bjerkeli Grøvdal. Hun gikk på skigymnas på Lillehammer og drømte om en karriere med ski på beina. Slik ble det ikke.

I stedet ble hun langdistanseløper. Noen ganger med suksess, som forrige helg da hun tok sølvet i EM i terrengløp.

– Langrenn krevde et større støtteapparat. Da jeg var ferdig på NTG (Norges Toppidrettsgymnas) og ikke var på et skilandslag og kom fra en liten klubb, så var det naturlig at du trakk mot et sted hvor du får støtte og plass. Det var et naturlig valg etter hvert, forteller hun om beslutningen hun fattet for et knapt tiår siden.

Hun har som Henrik Ingebrigtsen og maratonløper Sondre Nordstad Moen en fortid på ski. Hun var kanskje den som holdt på lengst blant dagens friidrettsutøvere. Først som 20-åring var det slutt på langrenn med startnummer på.

Like løping

29-åringen var allerede på landslaget i friidrett som 16-åring. Hun likte å løpe.

– Jeg ville ikke gi opp løpingen, så da ble det helt naturlig å velge den idretten hvor jeg hadde et støtteapparat.

Hun er jevngammel med Heidi Weng, Ragnhild Haga og Maiken Caspersen Falla. Løpere som hun konkurrerte mot tidlig i karrieren. Nå handler det om å slå verdens beste løpere med piggsko på.

Fakta: Karoline Bjerkeli Grøvdal Født: 14. juni 1990 Fra: Isfjorden i Romsdal Bor: Oslo Klubb: IK Tjalve Personlige rekorder: 5000 meter: 14.57,77; 10.000 meter: 31.23,45 Meritter: 2 bronse fra EM i friidrett (3000 m hinder i 2018 og 10.000 meter i 2016), 1 sølv og 4 bronse fra EM i terrengløp.

Hinder må bort

Før OL-sesongen har hun tatt en beslutning om å spille på godfoten i stedet for å eksperimentere med 3000 meter. Nå skal hun bare løpe langt.

I Tokyo blir det bare snakk om 5000 og 10.000 meter.

– Jeg sa at jeg skulle gi hinder et forsøk. Det har jeg gjort med tanke på at jeg skulle finne ut om det er en distanse jeg skulle løpe i Tokyo. Men jeg følte at jeg ikke var helt komfortabel med hindre. Det er kjipt å løpe en distanse hvor du ikke får brukt alt det du legger ned av trening, sier hun.

Trenerskifte

Hun har gjort et annet grep også for å kunne prestere aller best i OL om åtte-ni måneder.

Etter å ha hatt Ståle Jan Frøynes som sin hovedtrener, er hun nå tilbake med Knut Jæger Hansen som sin nærmeste i sport.

– Som toppidrettsutøver må du ta de valgene som er best for deg selv. Det er små detaljer som må være optimalt. Jeg trengte litt nye impulser, og jeg hadde hatt Knut som min trener i tre år tidligere. Det er en person jeg kjenner godt fra før og har hatt god kontakt med i mange år.

Med i Team Ingebrigtsen

I tillegg til at Knut Jæger Hansen kommer til å ha en sentral del i hennes opplegg før OL-sesongen, kommer Gjert Ingebrigtsen også til å bli en viktig partner. 29-åringen skal følge Team Ingebrigtsens høydeopphold.

Det betyr fire uker i Sør-Afrika i januar og februar. Deretter et nytt opphold sammen med løperbrødrene fra Sandnes i Flagstaff i Arizona i USA senere på våren.

– Jeg tror at det kan ha en betydning at jeg er på samling med dem. Det er jo naturlig at Gjert Ingebrigtsen bidrar. Men Knut vil være med i perioder. Dessuten snakker Knut og Gjert godt sammen, sier hun.

Den første alvorlige konkurransen kommer i begynnelsen av mai. Det er snakk om en 10.000 meter i begynnelsen av mai 2020.

– Da skal jeg klare OL-kravet, slik at jeg er ferdig med det, sier hun og høres ut som hun er ganske sikker på at det skal gå på første forsøk.