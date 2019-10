Storspilte i fjor - nå er han tilbake i Tromsø

Det kunne Tromsø Storm bekrefte på sin egen hjemmeside onsdag.

– Klubben har gleden av å meddele at Cameron Gregory har signert for klubben og kommer tilbake til Tromsø. Cameron spilte for klubben i fjor og var en stor suksess, og han var blant de aller beste spillerne i BLNO. Han snittet 23,3 poeng (#4 i BLNO), 15,1 returer (1) og var den med nest best effektivitet av alle spillerne i ligaen. Han lå lenge an til å bli årets spiller i BLNO, men tap i kvartfinalen gjorde at han ikke vant den kåringen. Vi er veldig glad for å få Cameron tilbake, og han blir trolig klar allerede til helgen, skriver klubben.

Løst fra kontrakten

Klubben har i det siste jobbet med å få Gregory på plass.

– Cameron signerte for den franske klubben Union Tarbes Lourdes (div. 1) i høst men ble løst fra kontrakten denne uken grunnet noen forhold klubben ikke klarte å oppfylle. Cameron har vært i kontakt med Storm den siste tiden og alle brikkene falt på plass i går kveld (tirsdag), skriver klubben.

Utfyller hverandre bra

Tromsø Storm har to bortekamper i helgen mot Nidaros Jets og Asker Aliens, og dermed får de også styrket seg far sist møte med lagene, som de har møtt i Tromsø tidligere i sesongen.

– Han vil bli den andre importen Storm skal ha i år, og vil utgjøre en meget god duo med Kevin Altidor. Cameron og Kevin vil utfylle hverandre veldig bra og begge er gode scorere, returtagere og forsvarsspillere. Trenerduoen Aslak Smalås og Ronny Lange føler at Cameron passer perfekt inn i laget og den type spiller laget har manglet i starten av sesongen. Det at Cameron spilte med de fleste av «guttan» i fjor, kjenner Aslak og Ronny og trives veldig godt i byen gjør denne signeringen enkel og veldig bra. Cameron gleder seg til returen til Ishavsbyen, skriver klubben.