Distansen gikk over 22 kilometer i Shaoxing i Kina. Sletsjøe tok igjen tetfeltet etter cirka fem kilometer etter en dårlig start.

– Et VM-sølv er nesten helt utrolig, men veldig deilig etter at jeg har jobbet meg nærmere og nærmere pallen de siste årene. Nå er jeg klar for å jobbe beinhardt for å ta gull på hjemmebane neste år, sier Anna M. Sletsjøe etter medaljeløpet.

Neste år går VM i Bærum.