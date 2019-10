Mjøndalen – Strømsgodset 1–1

Et akrobatisk brassespark av Fredrik Brustad etter et hjørnespark i det 52. minutt ga hjemmelaget ledelsen i en til da sjansefattig naboduell, og hjemmefansen øynet lysning i den tunge kampen mot nedrykk.

Ledelsen holdt et kvarter. I det 67. minutt kom Prosper Mendy frem på venstresiden og slo et innlegg mot lengste stolpe. Der raget Salvesen over Vetle Dragsnes og nikket ballen i en høy bue som gikk over keeper Julian Faye Lunds rekkevidde før den falt ned ved lengste stolpe.

Da hadde Sondre Liseth nettopp hatt en stor sjanse til å punktere kampen med 2-0-scoring, og sekunder etter utligningsmålet ble Strømsgodset berget av keeper Martin Hansen, som fikk opp neven og slo Oliver Occeans harde skudd over tverrliggeren.

Gemyttene kom i kok da Strømsgodset-innbytter Muhamed Keita rett etter å ha blitt byttet inn skjøt ballen hardt i ansiktet på Mjøndalens Jacob Bergström fra kort hold. Både han og MIF-spiller Joackim Olsen Solberg fikk gult kort etter den situasjonen.

Med ett poeng til hver er stillingen uendret mellom de to nedrykkstruede naboklubbene. Strømsgodset er poenget foran Mjøndalen, som imidlertid klatret bort fra kvalifiseringsplassen takket være bedre målforskjell enn Tromsø.

Tromsø kan gå forbi igjen når Kristiansund kommer på besøk søndag. De to lagene under streken, Ranheim og Sarpsborg, møtes innbyrdes i helgen, og om det blir en vinner i den kampen vil laget gå forbi både Mjøndalen og Strømsgodset.