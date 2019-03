Bø slår alle rekorder: Så mye tjente han på supersesongen

Premiebeløpet i verdenscupen stanset først på 460.900 euro.

Det tilsvarer 4.446.500 kroner. I tillegg kommer selvsagt en pen slump sponsorinntekter for den 25-årige stryningen.

– Er det så mye? Å, herlighet. Det hadde jeg ikke trodd. Det er en veldig høy sum, sier Thingnes Bø når NTB forteller ham at han har bikket 400.000 euro i premiepenger.

– Det har vært en ekstraordinær sesong, og det er ikke noe som skjer hvert år. Det har vært superkjekt, og det at det har gått så bra er så mye viktigere enn pengene, fortsetter han.

Har du lest denne? Johannes Thingnes Bø kan endelig slippe løs følelsene: – Det har jeg lagt et lokk på

Store summer

For de individuelle rennene, deriblant 16 seirer, tar Thingnes Bø med seg svimlende 2,99 millioner kroner. 270.000 kroner (28.000 euro) er belønning for totalseieren i verdenscupen, og ytterligere 386.000 kroner (40.000) kommer fra seirer i alle distansecupene.

Stryningen får også med seg 438.000 kroner for å ha gått en bråte renn i både gul og rød ledertrøye. Og på toppen har han hentet inn 367.000 kroner på diverse stafetter.

I rene premiepenger gir det den beste skiskyttersesongen som noen gang er gjort.

– Ja, det tror jeg. Premiepengene ble skrudd opp foran sesongen også, så det bidrar nok litt, kommenterer Thingnes Bø, som til sammenligning gikk inn 237.250 euro i verdenscupen forrige sesong (OL ikke medregnet).

Styrer økonomien selv

Selv om han kan smile hele veien til banken etter en ekstrem vinter, forsøker Thingnes Bø å ikke tenke for mye på pengene.

– Det er jo teit å si at man ikke tenker på det, for det vet jeg at alle utøvere gjør. Men så er det sånn at noen sesonger er du heldig og drar inn mye, mens det blir lite andre sesonger. Det er jo ikke så lett å kontrollere hvilken lønn vi har, så det er nesten slik at jeg må vente til jeg har lagt opp med å regne ut hvor mye jeg har tjent i gjennomsnitt per år, sier han.

Samtidig avslører han at han ikke har hentet inn noe ekspertise for å hjelpe ham å håndtere det økonomiske.

– Nei, det er bare meg selv. Jeg styrer skuta selv, både på utgifts- og inntektssiden, smiler han.

(©NTB)