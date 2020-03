Vipers-kamp utsettes

Kampen mellom Vipers og Aker, som skulle ha gått i Kristiansand onsdag, utsettes på grunn av koronautbruddet.



Vipers-kampen onsdag er utsatt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det bestemte kommunelege Dagfinn Haarr tirsdag.

– Det retter vi oss selvsagt etter, sier Morten Løvø, som er administrasjonsansvarlig i Vipers.

– Kampen må avvikles før sluttspillet uansett. Det skal etter planen begynne 15. april, sier Morten Løvø, administrasjonsansvarlig i Vipers.

Han sier videre:

– Vi må gå i dialog med forbundet for å finne en dato på den siste seriekamper, som har betydning for plassering i sluttspilet, sier hun videre.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte tirsdag å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. Det er ennå usikkert hvordan håndballen rammes.

– Bare en håndballkamp

– Hva tenker du om at dere har må utsette en håndballkamp?

– Det er liv og helse som er det viktigste, dette er jo bare en håndballkamp. Men det er jo kjedelig. Jeg tror vi ville hatt en del folk på tribunen, og vi skulle dele ut gullmedaljer. Det ville vært en del rundt denne kampen, sier Løvø i Vipers.

– Fikk en innstendig oppfordring

Dagfinn Haar, kommuneoverlege i Kristiansand begrunner utsettelsen av kampen slik:

– En ting er publikum, men det viktigste er spillerne. Jeg fikk en innstendig oppfordring fra landslagslegen, som fryktet at fem Vipers-spillere skulle bli satt ut av av spill. Hensynet til både publikum og spillerne har til sammen gjort at jeg har bedt om at ordfører Jan Oddvar Skisland sterkt anbefaler at kampen avlyses, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr til Fædrelandsvennen.