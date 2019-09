Dette sier han om AaFK-avgangen

Blindheimsgutten Øyvind Dalseth kom inn som et friskt pust som utviklingssjef i AaFK i januar i fjor. Men mandag ble det klart at han flytter han på seg igjen etter sesongen – ca. 100 meter.

Dalseth har sagt opp AaFK-jobben, uten at han vil si så mye om årsaken.

– Til aafk.no sa jeg at det er mange veger til målet i fotball, og at vi har litt ulikt syn på vegen dit. Noe mer er det er det egentlig ikke å tilføye, jeg har hatt en flott tid i AaFK og klubben fortjener ros for måten utviklingsarbeidet har vært prioritert i den korte perioden jeg har vært her, sier han.

Har god samvittighet

– AaFK får ikke fram mange landslagsspillere på aldersbestemt nivå for tiden?

– Den tiden jeg har vært her har Håvard Breivik og Ulrik Syversen vært innom landslag, og Isak Dybvik Määttä vet vi er i nærheten av et landslag. Men jeg mener spørsmålet er feil vinklet. Det første nasjonale tiltaket tas ut når spillerne er 14 år og det første landslaget tas ut når spillerne er 15 år. Så vet du at AaFK ikke har eget lag før spillerne blir 15 år. Det betyr at hele Sunnmøre har en stor jobb med å skape landslagsspillere og at de også helst skal være gode nok til å være topp 8 i et landslag, altså at de blir tatt ut til hver eneste samling og er nøkkelspillere der. Her har AaFK og resten av Sunnmøre et felles ansvar.

Han forlater AaFK med god samvittighet.

– Klubben har tatt store steg på aldersbestemt nivå i det siste. Se bare på de trenerne som nå er i klubben og skal få fram de nye AaFK-stjernene. Amund Skiri, Tor Hogne Aarøy, Per Gidlund og Kristoffer Lie har topp trenerutdannelse og er veldig flinke folk. De vil være der for ambisiøse unggutter som ønsker å bli gode, mener Dalseth.

Aktivitetsleder

– Tittelen min i kretsen blir aktivitetsutvikler. Jeg skal skape aktivitet med kvalitet rundt om i flest mulig klubber, og det blir artig og interessant. Og med NFFs tre sentrale punkter i bakhodet hele tiden: «Flest mulige, lengst mulig og best mulig».

– I kretsen får jeg jobbe sammen med Geir Hansen, Ronny Ødegård og Bjørn Oskar Haukeberg, og det ser jeg virkelig fram til.

Sportssjef Bjørn Erik Melland sier til aafk.no at klubben hadde ønsket å ha med Dalseth videre. Men at det tross alt er bra at han vil fortsette med å jobbe for å få fram nye talenter på Sunnmøre, når han først skulle gi seg i AaFK.