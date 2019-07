Sarpsborg-speider: – Molde har lite å frykte i Serbia

Molde klarte utrolig nok ikke å få hull på byllen i hjemmemøtet med serbiske Cukaricki. Derfor må de reise til Beograd og score om de skal ta seg videre til 3. kvalifiseringsrunde mot vinneren av Aris Thessaloniki og AEL Limassol.

– Når man tenker Beograd, ser de fleste for seg enormt trykk på tribunen, pyroteknikk og det som verre er. Det trenger derimot Molde ikke frykte, sier Fredrik Wisur Hansen til NTB.

22-åringen er ansatt som speider i Sarpsborg 08 og bodde i 2018 i kroatiske Zagreb for å kartlegge spillere fra Balkan. I år jobber han i hovedsak med Danmark og Sverige, men følger fortsatt med på ligaene i regionen ved siden av studier og jobben i eliteserieklubben.

Forventer samme kampbilde

– Jeg er ikke helt sikker på hva tilskuersnittet er, men de har en stadion med en tribune uten tak som aldri er full, forteller Hansen, som under perioden i nabolandet så flere av kampene til klubben.

I hjemmeoppgjøret styrte Molde kampen med jernhånd. Mye på grunn av det taktiske valget serberne gjorde i forkant, mener Hansen.

– Molde er et mye bedre lag enn Cukaricki, og derfor valgte de å gå bort fra fotballen de spiller i hjemlig serie og heller ligge lavt, dra ned tempoet og ta kontringer for å få med seg et resultat hjem. Jeg tror vi kommer til å se et lignende kampbilde i Serbia.

Disse må Molde se opp for

Serberne viste tegn på bra kvalitet i angrepsspillet i andre omgang i Molde, og satte romsdalingene på prøve opptil flere ganger. Dog uten tellende resultat.

– Av spillere Molde må se opp for er det i hovedsak Samuel Owusu, en spiller med fin fart og teknikk, samt talentet Slobodan Tedic. Han så jeg i flere ungdomslandskamper, og det er en spiller som ser veldig bra ut og som jeg neppe tror blir lenge i klubben, advarer speideren og tillegger at flere av spillerne holder bra eliteserienivå.

Selv om det er laber interesse rundt den serbiske klubben, som på sine 93 år kun har ett cuptrofé å vise til, forteller Hansen at de er attraktive for talentfulle spillere som et springbrett videre ut i Europa.

– Cukaricki er en av få privateide klubber i byen. De driver veldig godt, har et meget bra akademi og er en av klubbene som alltid klarer å utbetale lønninger til spillerne. De har også relativt god råd, noe som gjør at de har økonomi til å betale for gode spillere om de ønsker det.

For det norske publikum er den mest kjente eksporten tidligere Manchester City-spiller Aleksandar Kolarov.

1.-divisjonsklubben Sogndal har leid ut Stanisa Mandic etter at de hentet 24-åringen permanent fra Cukaricki i 2018.