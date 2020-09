Tsjekkisk TV: Warholm fikk Bolt-behandling før verdensrekordforsøk

Karsten Warholm er på verdensrekordjakt tirsdag. Til Tsjekkia kom han angivelig i privatfly – noe arrangøren kun skal ha tilgodesett Usain Bolt med tidligere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Karsten Warholm snuste på verdensrekorden i Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT / NTB scanpix

NTB-Stian Grythaugen

Warholm bekreftet i forrige uke at han stiller til start på spesialdistansen 400 meter hekk i det internasjonale Golden Spike-stevnet i Ostrava tirsdag. Allerede søndag landet han i Tsjekkia sammen med trener Leif Olav Alnes.

At den norske superstjernen har vært sterkt ønsket på deltakerlisten, er det liten tvil om. Ikke bare har arrangøren plassert Warholms løp til slutt i programmet – som stevnets klimaks. Sunnmøringen skal også ha blitt hentet til Tsjekkia i privatfly, ifølge den tsjekkiske allmennkringkasteren Česká televize.

TV-kanalen melder videre at sprintkongen Usain Bolt er den eneste som tidligere har fått privatfly-transport til Ostrava-stevnet.

– Det er alltid stort å bli sammenlignet med Usain Bolt. Han er mye bedre enn meg. Jeg setter virkelig pris på det, sier Warholm ifølge Česká televize.

Les også Warholm snuste på verdensrekorden – ble månedens utøver

Storform

Det bygges opp til et angrep på Kevin Youngs verdensrekord i Ostrava tirsdag. Under OL i Barcelona i 1992 løp amerikaneren på 46,78. I Stockholm nylig klokket Warholm inn til 46,87 etter å ha sparket i den siste hekken og mistet fart på de siste meterne.

Warholm er offensiv foran tirsdagens oppgave.

– Jeg føler meg i strålende form. Alt har gått veldig bra så langt, og vi har hatt en flott flytur. Været blir også bedre. Jeg skal gi maks igjen, sa han etter ankomst til Ostrava søndag ifølge arrangørens nettsider.

Så langt har tomme tribuner vært hovedregelen for friidrettseliten i det som har blitt en sesong helt utenom det vanlige. Slik blir det ikke denne gangen.

– Jeg hører at det kommer tilskuere, og det er det som gleder meg mest, sa Warholm.

Karsten Warholm poserer med resultatet 23. august. Foto: Christine Olsson / TT NEWS AGENCY

Ti soner for publikum

Arrangørene i Tsjekkia har fått tillatelse til å slippe 5000 friidrettsfans inn gjennom portene tirsdag. Forutsetningen er at arenaen deles opp i ti soner, der det er klare begrensninger på hvor mange som kan oppholde seg samtidig.

Værmeldingene tyder på en solfylt tirsdag i Ostrava, hvilket skulle love godt for arrangementet og Warholms muligheter til å utfordre Young-rekorden.

Stevnet i Tsjekkia skulle i utgangspunktet ha vært avviklet i mai, men ble da utsatt som følge av virussituasjonen. Tirsdag er det gitt grønt lys fra alle nødvendige hold. Av de øvrige høydepunktene peker stavkonkurransen seg ut, der regjerende olympisk mester Thiago Braz møter blant andre Sam Kendricks og Renaud Lavillenie.

Roma eller NM neste?

Hva Karsten Warholms sesong bringer etter tirsdagens Ostrava-start, er mer usikkert. I forrige uke opplyste teamet rundt friidrettsstjernen at det inntil videre ikke er plottet inn flere konkurranser på kalenderen.

Tidligere har det samtidig vært kommunisert at Warholm er høyaktuell for å løpe Diamond League-stevnet i Roma 17. september. Nylig sa toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, til NTB at hekkestjernen «mest sannsynlig» stiller i den italienske hovedstaden.

I forrige uke ble det også kjent at programmet for friidretts-NM i Bergen 18. til 20. september er endret. Forsøkene og finalen på 400 meter hekk er blant annet flyttet til lørdag og søndag.

Det åpner for at Warholm kan delta også der, også om han løper i Roma et par dager i forveien.