Politieskorte, autografjegere og 3300 høydemeter. I dag starter det norske proffeventyret i sykkelgale Colombia.

For første gang i historien står et norsk profflag i sykling på startstreken i et internasjonalt ritt. Den nye profftilværelsen har Uno-X-laget allerede fått kjenne på i Colombia.

Jonas Iversby Hvideberg tar en «selfie» på La Independencia Stadium i Tunja under lagpresentasjonen søndag. Bak Hvideberg: Jonas Abrahamsen og Martin Bugge Urianstad. Foto: Eder Garcés/Tour Colombia 2.1

– Det var annerledes enn hva vi har vært vant til tidligere.

Klokken har akkurat passert åtte colombiansk tid da Aftenposten kontakter Uno-Xs sportsdirektør Leonard Snoeks som er på plass i Colombia.

Tirsdag går startskuddet for Tour Colombia. På startstreken er store og kjente navn som Fabio Aru, Julian Alaphilippe og ikke minst fjorårets Tour de France-vinner Egan Bernal. Men også for første gang seks norske ryttere på et norsk profflag i sykling.

Søndag rullet Uno-X inn på La Independencia Stadium i Tunja under lagpresentasjonen til jubel fra tusenvis av sykkelgale colombianere.

– Det var ordentlig «show». Vi har et relativt ungt lag her som ikke har vært på så mange sånne presentasjoner før, så det var gøy, sier Snoeks.

Uno-X-laget på podiet under lagpresentasjonen i Colombia. Fra venstre: Torstein Træen, Lars Saugstad, Idar Andersen, Martin Bugge Urianstad, Jonas Abrahamsen, Jonas Iversby Hvideberg og sportsdirektør Leonard Snoeks. Foto: Privat

Fakta Uno-X-laget i Colombia Torstein Træen (f. 1995) Jonas Abrahamsen (f. 1995) Lars Saugstad (f. 1997) Martin Bugge Urianstad (f. 1999) Idar Andersen (f. 1999) Jonas Iversby Hvideberg (f. 1999)

Bygger stein på stein

Uno-X-laget ble opprettet i 2017 som et kontinentallag. I april i fjor fortalte de nyheten om at de ville søke om en profflisens hos det internasjonale sykkelforbundet UCI. I desember ble den innvilget, og dermed kjører de sin første sesong som profflag kun tre år etter starten.

– Det har vært en tålmodig reise, men også en reise inspirert av å være litt smågal kanskje, sier sykkelsjef og daglig leder i Uno-X Norge AS Jens Haugland.

Han forteller om en start hvor de kjøpte sykler, men ikke hadde helt kontroll på om de hadde seter til syklene eller ikke. Nå er laget helprofesjonalisert.

– Vi har vært opptatt av å bygge stein på stein. Mange som var her i starten, er med også i dag. Tre av guttene som er i Colombia, var med da vi startet i 2017, forteller Haugland.

– Hvor ser du Uno-X om tre nye år?

– Jeg liker å si at vi tar noen begrensninger. Vi skal være tålmodige i måten å angripe det hele på. Det er viktig at det hele ikke går ned om to år fordi vi kjørte på for hardt. Vi må bygge det på en måte som gjør at vi fortsatt er her om 10–15 år.

– Jeg får veldig ofte spørsmål om Tour de France. Alle drømmer om det, men det er en stor forskjell på en drøm og et mål. Det har vi ikke målsatt oss på noen som helst måte.

Sportssjef Kurt Asle Arvesen, sykkelsjef Jens Haugland, sportsdirektør Stig Kristiansen og sportsdirektør Leonard Snoeks fra pressekonferansen hvor Uno-X fortalte at de ville søke om profflisens. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Blir stoppet på trening

Endringen til en profftilværelse har man også fått merke rent fysisk i Colombia.

– Det er mer trøkk rundt laget. Folk er beleste her, og de vet utrolig nok hvem vi er, forteller Snoeks.

På trening i oppkjøringen til rittet har laget hatt politieskorte rundt i de colombianske fjellene. Det hindrer likevel ikke publikum å få sin bit av Uno-X-gjengen.

– Har vi en tissepause, er det folk borte og skal ta bilde med oss med en gang. Står vi stille i 20 sekunder, så er de der. De kjører i biler ved siden av oss på motorveien, så jeg skjønte med en gang at det var en grunn for at politiet skulle være med, sier Snoeks og ler.

Selve rittet har derimot laget små forhåpninger til. Hotellet deres i landsbyen Paipa ligger på 2525 meters høyde, nesten 100 meter høyere enn Galdhøpiggen. De neste dagene skal det sykles på 2500 til 3300 meters høyde.

På trening i Colombia har det norske laget fått politieskorte langs landeveien. Foto: Privat

Arvesen fra skeptiker til optimist

Hjemme i Norge sitter tidligere proffsyklist og sportslig leder i Uno-X, Kurt Asle Arvesen, og gleder seg til å for første gang se et norsk profflag i aksjon.

– Vi skal virkelig sykle med de store guttene. Det blir spesielt å starte i Colombia med den spektakulære sykkelentusiasmen der. Men vi tenker litt lenger frem enn det som skjer i morgen, selv om det hele starter da.

Allerede neste uke skal Arvesen til Portugal og Algarve med flere av Uno-Xs sterkeste ryttere. Der skal de opp mot hele 12 av de 19 verdenstourlagene.

– Der hadde vi hatt små sjanser for å bli med om vi ikke hadde vært et profflag. Nå får vi muligheten til å kjøre løp på et høyere nivå hele tiden. Men selv om vi har byttet lisens, så blir ikke rytterne ti ganger bedre å sykle, sier Arvesen.

Nettopp derfor var Arvesen skeptisk til at laget skulle bevege seg opp i proffligaen, noe han også uttalte på pressekonferansen da nyheten ble kjent. Nå er derimot skeptisismen snudd til optimisme.

– Det er ikke til å stikke under stol at mange av rytterne har hatt mer enn nok med å utvikle seg på det laget vi hadde. Nå har vi fått en del forsterkninger, så det endret litt på de tankene. Nå kan vi også holde på de norske lovende talentene litt lenger. Det har vært en del eksempler på gutter som har tatt steget ut litt for tidlig og kommet hjem med halen mellom beina, sier Arvesen.

Han er derfor stolt av å kunne streke under 11. februar 2020 som en spesiell merkedag i norsk sykkelhistorie.

– Det er litt spesielt å være en del av det første norske profflaget. Det føler nok vi alle på, ikke minst rytterne. Da jeg var i deres situasjon, kunne jeg bare drømt om et slikt opplegg som de har.

Publisert: Publisert: 11. februar 2020 06:14

