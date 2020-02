Njåtun ble vraket til VM – nå får hun gå likevel

Det har Norges Skøyteforbund fått bekreftet fra Det internasjonale skøyteforbundet (ISU).

Ida Njåtun blir likevel å se i skøyte-VM på hjemmebane. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Skøyteforbundet har fått bekreftet at Ida Njåtun er inne blant løperne som skal gå skøyte-VM av ISUs tekniske komité.

Det opplyser den norske skøytesjefen Lasse Sætre til Aftenposten.

– Da må vi forholde oss til det, sier Sætre.

Dermed blir Njåtun sammen med Hege Bøkko de norske sprinthåpene i VM på hjemmebane. Bøkko ble i uttaket foretrukket foran Njåtun etter å ha gått bedre i skøytelandslagets uttakshelg i Calgary.

Ida Njåtun under verdenscupstevnet på Hamar i fjor. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Medaljevinner

Njåtun kom inn som reserve ettersom en annen nasjon har trukket en av sine løpere. Helt hvem som har trukket seg, har ikke Sætre oversikt over.

– Det var veldig gode nyheter uansett, sier han om at Njåtun nå får gå VM på hjemmebane.

Njåtun har i motsetning til tidligere år satset på sprint denne sesongen. Skøyteløperen fra Bærum tok i 2015 Norges første medalje i et allround-VM på kvinnesiden siden 1980. Da gikk hun inn til en sensasjonell bronse.

29-åringen har vært på startstreken i et verdensmesterskap hvert år siden seniordebuten i 2011. I år lå rekken an til å bli brutt, men tirsdag ble det klart at hun likevel får ta del i skøytefesten i Vikingskipet.

Mesterskapet på Hamar går både i sprint og allround.

Ida Njåtun smiler under OL i 2018. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Tung sesong

Njåtun flyttet i fjor sommer til Stavanger sammen med landslagsløper Allan Dahl Johansson. Det gjorde hun for å få en bedre treningshverdag. Selv om hun før sesongen følte alt lå til rette for en strålende vinter, har Njåtun slitt på skøytebanen.

– Det er et stort slag i trynet å få en så dårlig sesong når jeg trodde jeg skulle ha min beste. Det er store kontraster, sa hun til Aftenposten i forrige uke.

– Hvordan forklarer du problemene?

– Det er veldig sammensatt. Vi skal ta en evaluering på det etter sesongen. Jeg vil egentlig ikke utdype noe mer før det.