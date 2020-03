Zuccarello plukket målpoeng i stortap

Mats Zuccarello leverte assist på to av de tre målene Minnesota Wild satte på bortebane mot Los Angeles Kings i NHL ishockey lørdag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mats Zuccarello slo den målgivende pasningen på to av Minnesota Wilds tre scoringer mot Los Angeles Kings. Foto: Jerome Miron, Reuters / NTB scanpix

NTB

Los Angeles Kings - Minnesota Wild 7–3

Wild kjemper for å komme med i sluttspillet. Zuccarellos lag lå under i hele kampen og klarte aldri å hente seg inn mot et sterkt Los Angeles King. Særlig mot slutten av kampen fikk Wild gjennomgå. Da ble de overkjørt av kongene fra Los Angeles.

Kings tok ledelsen fem minutter ut i første periode, noe som ble periodens eneste mål. Få sekunder ut i andre periode forsøkte Mats Zuccarello seg på et mål, men pucken ble stoppet av Kings' målmann. Lagkamerat Marcus Foligno tok returen og utlignet for Wild.

Deretter sørget Kings for to kjappe mål få minutter senere og økte ledelsen til 3-1.

Minnesota Wilds Luke Kunin feirer at han scoret mot Los Angeles Kings i tredje periode. Wild ble overkjørt i slutten av perioden, og kampen endte med et 3-7-tap. Foto: Mark J. Terrill, AP / NTB scanpix

Uten sjanse

I tredje periode økte Kings ledelsen ytterligere til 4-1, men så tok Wild seg innpå og sørget for spenning på Staples Center. Fem minutter ut i perioden sentret Zuccarello pucken til Jared Spurgeon, som skjøt den rett i venstre kryss. Om lag ti minutter senere scoret Wild nok et mål, signert Luke Kunin til stillingen 3-4.

Forspranget var dermed nesten tatt igjen, men så ble Wild overkjørt. I løpet av tre minutter mot slutten av perioden satte Kings tre mål og vant dermed overlegent.

Zuccarello fikk nesten 17 minutter på isen.

Wild spiller igjen allerede natt til mandag norsk tid. Der skjer borte mot Anaheim Ducks.

(©NTB)