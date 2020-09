Tour de France direkte lørdag: Tøff klatreetappe

Yates i gult

Fremdeles er det Adam Yates (Mitchelton-Scott) som leder Tour de France sammenlagt, men avstandene bakover er ikke store, med ti andre ryttere innenfor 15 sekunder bak før etappen. Det er også en del bonussekunder på spill i dag, så hvis hovedfeltet klarer å kjøre inn bruddet, er det gode muligheter for at det blir et trøyeskifte.