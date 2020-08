TV 2: Start henter ny midtbanespiller

Start skal ha blitt enig om en avtale med den nederlandske midtbanespilleren Mohamed El Makrini (33).

Joey Hardarson og Start har forsterket laget, ifølge TV 2. Foto: Tor Erik Schrøder

Det skriver TV 2 onsdag kveld.

Ifølge kanalen blir han Start-spiller neste uke, gitt at han består den medisinske testen og eventuelt andre formaliteter.

El Makrini spilte for Kilmarnock i den skotske toppdivisjonen forrige sesong. Der scoret han to mål på 22 kamper. Han har også spilt for danske OB.

I Nederland har han spilt for Den Bosch, Cambuur og Roda JC Kerkrade.

Start solgte Afeez Aremu (18) til tyske St. Pauli tidligere denne uken.

– Vi må ingen ting. Nå får vi Bolaños inn, selv om han ikke er i samme posisjon. Spillerlogistikken lever hele tiden, så får vi se om det blir mer konkret eller ikke, sa trener Joey Hardarson på spørsmål fra FVN om man ønsket å erstatte Aremu.