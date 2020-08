RBK vraker toppscoreren mot AaFK

Torgeir Børven har fått klippekortet inndratt. Rosenborg kjører svensk på topp.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Torgeir Børven starter ikke mot Aafk. Foto: Therese Alice Sanne

Torgeir Børven har startet alle Rosenborgs åtte seriekamper etter overgangen fra Odd. På de samme åtte kampene har han gjort to mål.

Mot AaFK på Lerkendal søndag er toppscoreren benket fra start. Mannen som har scoret åtte mål totalt så langt i årets Eliteserie byttes ut til fordel for Dino Islamovic. Svensken, som så langt har to nettkjenninger i serien denne sesongen, starter som midtspiss i en klassisk 4–3–3.

Har du lest denne? RBK-kometen flyttet fra Haiti én måned før jordskjelvet. Slik har veien til toppen vært

Tre endringer fra sist

Dette er en av i alt tre forandringer trenerteamet Henriksen/Hansen gjør, men de to andre er trenerne tvunget til. Etter Anders Trondsens exit til Tyrkia, er Rosenborg i beita for en venstreback. Det løses med at friskmeldte Vegar Eggen Hedenstad dyttes over på motsatt side.

– Det er en rolle Vegar er komfortabel med, og han er en bra spiller, sa Geir Hansen da spørsmålet om Hedenstad som mulig venstreback var oppe i podkasten Rasmus&Saga denne uken.

Tagseth i drømmerollen

I tillegg fra Edvard Tagseth muligheten i drømmerollen sin. Unggutten har vært mest brukt som venstre indreløper så langt i Rosenborg. Han har også vikariert litt på venstrebacken. Nå, i Per Cijan Skjelbreds skadefravær, får Tagseth rollen som dirigent på midten for Rosenborg.

– Jeg skal gjøre mitt beste for å vise at jeg kan være en mann for den posisjonen også, sier Tagseth til Adresseavisen.

Resten av laget får fornyet tillit etter årsbeste mot Sarpsborg sist.

Slik spiller Rosenborg mot AaFK:

Faye Lund – Dahl Reitan, Reginiussen, Hovland, Eggen Hedenstad – Zachariassen, Tagseth, Åsen – Holse, Islamovic, Konradsen Ceïde.