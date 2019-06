Bislett Games er utsolgt for første gang i historien

Bislett Games er utsolgt, for første gang i deres 54-årige historie.

Stevnedirektør Steinar Hoen takker Ingebrigtsen-brødrene og Karsten Warholm for interessen.

– Dette er først og fremst takket være Ingebrigtsen brødrene, Karsten Warholm og resten av «supergenerasjonen» av norske utøvere, men også på grunn av de fantastiske startfeltene med verdensstjerner i alle Diamond League øvelsene som vi i dag har publisert.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Det sier Hoen om at stevnet førstkommende torsdag er utsolgt. Det vil si at det kommer rundt 14.200 tilskuere for å heie fram de norske heltene.

– For oss som arrangør er det ekstra motiverende å se en slik respons fra publikum, og for utøverne er ingen ting bedre enn stappfulle tribuner på Bislett Stadion og den stemningen vi vet det genererer, sier han.

Henrik Ingebrigtsen (28) løper 3000 meter, mens de yngre brødrene Jakob (18) og Filip (26) skal løpe den avsluttende drømmemila under Bislett Games 13. juni.

Karsten Warholm skal løpe 400 meter hekk og møter rivalen Abderraham Samba, som også stiller til start.