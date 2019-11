Nesten 80.000 tilskuere så Englands fotballkvinner i rekordkamp

Tyske Klara Buhls 2–1 scoring på overtid sendte mesteparten av fansen skuffet hjem.

Phil Nevilles England fikk en fantastisk ramme rundt kampen mot Tyskland, men klarte ikke å dra nytte av hjelpen fra tilskuerne i det som ble det femte tapet på sju kamper.

Alexandra Popp ga Tyskland ledelsen med en heading etter kun ni minutter, men et nesten fullsatt Wembley kunne juble for England-mål da Ellen White utlignet rett før pause. Tyskland klarte likevel å dra i land seieren med 2–1 rett før slutt, til stor skuffelse for de mange fremmøte og målscorer White.

John Walton / PA

– Jeg er veldig lei meg for at vi ikke klarte å få med oss noe i dag, sa White til publikum rett etter kampen.

De kan likevel glede seg over publikumsinteressen i det som slo tilskuerrekorden for en treningskamp for kvinner. Tilskuerrekorden totalt er fortsatt VM-finalen mellom USA og Kina i 1999, da mer enn 90.000 var til stede.