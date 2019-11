Havnaa får ny motstander på kort varsel: – Det er ikke ideelt

Havnaa, som skal bokse i cruiservekt, har 15 seire på sine kamper. 13 av dem har kommet på knockout.

– Det er ikke ideelt å få en ny motstander så kort tid før en kamp, spesielt på dette nivået. All sparring og alle forberedelser har vært mot Sands, men nå må jeg glemme ham og nullstille meg mot en annen stil. Gudino er like god som Sands. Han er en tøff argentiner som vet hvordan man skal kjempe, sier Havnaa.

Gudino er tidligere latinamerikansk WBC-mester. Han har også bokset om de kontinentale titlene i WBA og IBO.

– Ikke la dere lure av et sent varsel. Jeg er alltid i trening. Jeg lever og ånder for boksing – hvert eneste minutt av døgnet. Jeg har sett noen få videoer av Havnaa. Jeg har respekt for alle som entrer ringen mot meg, men han har aldri bokset mot en med mitt mot. Alle hans tidligere motstandere har vært fra Europa. De er ikke så sultne og tøffe som meg. Jeg er fra Argentina og stammer fra generasjoner av krigere. Jeg skal slå Havnaa til han skriker om nåde, sier Gudino.