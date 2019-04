Etter en treg start sikret Vipers seg en overbevisende seier i kvartfinalen

Sist gang Vipers hadde Oppsal på besøk ble det en knusende seier til Ole Gustav Gjekstads lag, men tirsdag ble det tyngre for Linn Jørum Sulland og co.

I løpet av hele den første omgangen var Oppsal aldri mer enn to mål bak den suverene serievinneren. Og anført av langskuddene til Eira Aune og Janne Eklo ble det vanskelig for vertene å dra i fra. Etter å ha ledet med to mål til pause var det gjestene som startet den andre omgangen best. Etter at gjestene fra Oslo kvitterte ut ledelsen til Vipers våknet de rosakledde. Halvveis ut i omgangen kom effektiviteten for de regjerende sluttspillsmesterne

For etter førtifem minutter spilt så Oppsal ut å bli slitne, da fikk Gjekstad utnyttet den brede stallen, og Vipers dro i fra. Fem minutter senere leder vertene med åtte mål, 27–19. De siste ti minuttene ble en transportetappe for Vipers som skaffet seg et godt utgangspunkt for returkampen i Oppsal Arena førstkommende fredag.

Aquarama: 1030 tilskuere

Vipers: Karoline Olsen 2, Emilie Hegh Arntzen 4, Tonje Refsnes 5, Carolina Morais 1, Mathilde Kristensen 3, Linn Jørum Sulland 3, Jeanett Kristiansen 6, Marta Tomac 2, Henny Reistad 5, Sunniva Andersen 1. Øvrige spillere Emilie Fagerheim, Katrine Lunde, Silje Waade og Vilde Jonassen.

Toppscorer Oppsal: Janne Eklo 7

Se kamputviklingen nedenfor: