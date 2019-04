Påskeferien skapte trøbbel for Vipers: – Det skal ikke ta førtifem minutter å våkne

Vipers - Oppsal 34–22 (15–13)

Sist gang Vipers hadde Oppsal på besøk ble det en knusende seier til Ole Gustav Gjekstads lag, men tirsdag ble det tyngre for Linn Jørum Sulland og co.

Tonje Refsnes var ikke fornøyd med hvordan Vipers så ut i store deler av kampen.

– Vi spiller ikke spesielt bra. Det er en del slurv og vi er ikke helt på, sier Refsnes.

Bakspilleren tror at noe av skylden kan være påskeferien.

– Jeg tror kanskje påskeferien hang litt igjen i starten, men det skal selvsagt ikke ta førtifem minutter før vi våkner igjen, slår Refsnes fast.

For med femten minutter igjen ble nettopp Refsnes byttet inn. Hun scoret fem mål på det kvarteret og ble kåret til banens beste av hjemmepublikummet. Selv vil hun ikke ta fokuset.

– Jeg kom bare inn og ville løpe inn noen mål, smiler bakspilleren fra Evje kledelig beskjedent.

Fikk en utladning etter seieren over Budocnost

Ole Gustav Gjekstad virket sikker på at det skulle gå veien på sidelinja, og sto med laget uten de store forandringene gjennom den første omgangen. På tross av de få byttene var han ikke fornøyd med prestasjonen.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Førsteomgang er veldig slurvete, og vi går ikke i nok dueller. Vi er for forsiktige, og må jobbe med det, men vi vinner komfortabelt, sier Gjekstad som er fornøyd med hvordan det så ut de siste femten minuttene.

– Der viser vi at vi har en del mer å gå på enn det Oppsal har, og så kommer Tonje inn og gjør en veldig god kamp, og vi klarer å sette duellspillet bedre, fortsetter Gjekstad.

Der Refsnes mener påskeferien var en av grunnene til den trege starten så tror Gjekstad at det var resultatet av en utladning.

– Vi fikk en ganske kraftig utladning etter seieren over Budocnost, så bruker vi denne kampen til å komme oss opp på hesten igjen til fredag, smiler den rutinerte treneren.

Kom «hjem» til stående jubel

Oppsal-trener Endre Fintland tok over Oppsal før årets sesong etter å ha vært i Vipers. Kristiansanderen var godt fornøyd med velkomsten. Da navnet hans ble ropt opp før kamp svarte Aquarama med samstemt jubel.

– Dette er andre gang jeg kommer hjem, og det er veldig deilig å høre den jubelen. Jeg kommer jo hjem hit. I denne hallen har jeg opplevd så mye, så det er godt å komme tilbake, smiler Fintland etter at laget hans tapte med tolv mål.

For Fintland er fornøyd med hvordan Oppsal spilte, selv om det ble tap.

– Vi ligger under med to mål til pause, og jeg er utrolig godt fornøyd med hvordan vi står i den første omgangen, og så får vi det tungt, men det er et resultat av at de har flere verdensklassespillere, sier Fintland som får prøve å slå gamleklubben igjen allerede på fredag.

Oppsal ble en håndfull for Vipers

Gjennom hele den første omgangen var Oppsal aldri mer enn to mål bak den suverene serievinneren Vipers. Anført av langskuddene til Eira Aune og Janne Eklo ble det vanskelig for vertene å dra ifra. Etter å ha ledet med to mål til pause var det gjestene som startet den andre omgangen best. Etter at gjestene fra Oslo kvitterte ut ledelsen til Vipers våknet de rosakledde. Halvveis ut i omgangen kom effektiviteten for de regjerende sluttspillsmesterne.

Terje Refsnes

For etter førtifem minutter spilt så Oppsal ut å bli slitne, da fikk Gjekstad utnyttet den breie stallen, og Vipers dro ifra. Fem minutter seinere leder vertene med åtte mål, 27–19. De siste ti minuttene ble en transportetappe for Vipers som skaffet seg et godt utgangspunkt for returkampen i Oppsal Arena førstkommende fredag.

Aquarama: 1030 tilskuere

Vipers: Karoline Olsen 2, Emilie Hegh Arntzen 4, Tonje Refsnes 5, Carolina Morais 1, Mathilde Kristensen 3, Linn Jørum Sulland 3, Jeanett Kristiansen 6, Marta Tomac 2, Henny Reistad 5, Sunniva Andersen 1. Øvrige spillere Emilie Fagerheim, Katrine Lunde, Silje Waade og Vilde Jonassen.

Toppscorer Oppsal: Janne Eklo 7

