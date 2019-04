Carlsen imponerer: Kan ta to rekorder på kort tid

– Han kan skrive seg inn i historiebøkene med en enda større gullskrift. Han virker uovervinnelig, slår sjakkekspert Torstein Bae fast.

Siden 2013 har Magnus Carlsen vært verdens beste sjakkspiller. Med utgangspunkt i verdensrankingen var han på sitt mest suverene i 2013 og 2015. Før han ble verdensmester, hadde han en 74 poengs ledelse i 2013. Men ifølge Bae var han på sitt mest ekstreme i 2015.

– Kan bli historiens største

Nå kan Carlsen flytte enda flere grenser, måneder etter at man trodde toppen var nådd.

Avstanden ned til Caruana er på 48 poeng.

– Trenden var nedadgående og det var flere ganger at Caruana var på nippet til å overta førsteplassen. Avstanden ble mindre og mindre. Det var bare et tidsspørsmål før det ville skje, sier Bae.

– I stedet har det siste halve året snudd trenden fullstendig. Igjen er han suveren og det er veldig gledelig for alle norske sjakkfans. Måned for måned bygger han opp sin historiske posisjon for å bli historiens største, fortsetter han.

2900 poeng

I disse dager går Carlsen nye kamper i tyske Baden Baden, der Grenke Chess går av stabelen. Med suksess der, tror Bae det kan gå fort før Carlsen kan ta flere rekorder.

Deriblant en bestenotering som 1. mai vil være fem år gammel: Hans egen ratingrekord på verdensrangeringen.

– Nå er det ikke mye som skal til. Får han til en knusende avslutning, med flere seiere i Grenke, vil han avansere videre. Han kan drømme om den magiske grensen som ingen andre har vært i nærheten av, sier Bae.

«Den magiske grensen» det snakkes om, er 2900-poengsgrensen. Carlsen nådde 2882 på sitt beste i 2014. Året senere hadde han altså et forsprang på 72 poeng på Anand.

Kan nærme seg sitt fulle potensial

– Den gangen var han på sitt mest suverene. Han hadde nedkjempet Viswanathan Anand for andre gang og alle snakket bare om at det var Magnus mot Magnus. Det var snakk nye rekorder, hvor mye kunne han vinne med og så videre, sier Bae.

Også Simen Agdestein har latt seg imponere over Carlsens form. Den sjudoblede norgesmesteren har tidligere trent sjakk-kongen.

– Jeg mener at Magnus aldri har vært bedre enn han er nå. Han er mer aktiv i stilen, ser ut til å ha det bra og er proppfull av selvtillit, sier Agdestein.

– Selv etter å ha blitt verdensmester, har jeg tenkt at han ikke har realisert sitt fulle potensial, men han ser ut til å være på gang nå, fortsetter han.

Det spesielle er uansett at den historiske dobbeltrekorden, med flest poeng og flest poeng ned til nummer to, kan skje bare måneder etter maratonkampene mot Caruana.

– Det har vært sunt

– Bakgrunnen er nok at de andre pønsket ut hans metoder og fant svar. Der han tidligere har hatt suksess med å slite ut folk i seks-sju timer og ta dem på kondis, hadde de andre styrket seg og vært bedre forberedt i forsvar, sier Torstein Bae.

– Det var ingen selvfølge at han skulle finne enda sterkere metoder, men det siste halvåret har han variert spillet mye mer. Han kan tråkke til aggressivt og feie over motstandere, samtidig som han fortsatt er god på lange parti. Jeg vil si han er dobbelt så god, fortsetter sjakkeksperten og legger til:

– Vi har fått se at han også er vanlig, dødelig. Han har nedturer, perioder der det ikke har klaffet. Men for meg virker det som at Magnus måtte gjennom en slik periode.

Nettopp dét tror også Agdestein.

– Kanskje har det vært sunt å bli presset av Caruana.