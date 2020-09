Boasson Hagen om munnbindrefsen: – Får håpe folk er friske

Edvald Boasson Hagen (33) tror årets Tour de France-sirkus kommer seg til Paris til tross for at en rekke ryttere har rettet skarp kritikk mot munnbindmangel.

Edvald Boasson Hagen håper publikum i Tour de France viser hensyn. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / X90079

TV-bilder har vist at tilskuerne kommer tett opp til utøverne også under denne utgaven av touren, og det er slett ikke alle som bruker munnbind. Det mener mange er kritikkverdig.

De er redd det kan ende med at noen av dem blir smittet av en person med covid-19-viruset i seg.

– Det er ikke så mye vi får gjort, men det er synd at ikke alle respekterer anbefalingen om bruk av munnbind. Jeg får håpe at de som møter opp er friske, sa Boasson Hagen til NTB under rittets hviledag mandag.

NTT-proffen ønsker ikke å være for streng med publikum heller.

– Det er lenge siden det har vært sykkelløp, og jeg skjønner at folk er lystne på å komme å heie. Det er bra at interessen for sporten er høy, men jeg håper at det ikke bidrar til å øke smitten. Vi ønsker ikke å være bidragsytere til det, og jeg håper og tror at vi skal være i stand til å komme oss til Paris.

Testet

I likhet med resten av de gjenstående rytterne i årets Tour de France-utgave, ble Boasson Hagen testet for covid-19-viruset på mandagens hviledag.

– Jeg har hatt en avslappende dag, fått tatt covid-19-testen og syklet en liten tur. Da er det bare å nyte dagen og slappe av videre, sa 33-åringen.

Han forteller om likheter og ulikheter om en sammenligner årets tour med fjorårets.

– Det er ganske annerledes samtidig som det er mye nytt. Vi sykler og konkurrerer stort sett på samme måte som tidligere. Det er strenge regler med tanke på avstander og bruk av ansiktsmasker, men selve sykkelløpet er likt. Det er mindre presse og mindre oppstyr, og det er for så vidt dumt. Men det er bra at vi får gjennomført rittet, at det i det hele tatt er mulig. Vi får bare håpe at det ikke utvikler seg noen problemer. Vi vil ikke ha noen smittespredning.

Bitter

Den norske sykkelveteranen var nær seieren under fredagens sjuende etappe. Han ble kun slått av belgieren Wout Van Aert.

– Det var ergerlig å bli slått på mållinjen, men jeg må være fornøyd med å være med til slutten, og det var heller ingen dårlig mann jeg ble slått av. Han er ekstremt sterk. Det er alltid bittert å tape på dette viset, men det er lite å få gjort noe med. Jeg må jobbe på videre og forsøke å få en seier i løpet av touren. Det er det som er målet.

Edvald Boasson Hagen (i blått) ble slått på de siste meterne. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

– Har du sett deg ut noen etappe?

– Det kan være flere muligheter i uken som kommer. Det kan være snakk om både brudd og en eventuell spurt. I neste uke blir det tøffere med mange fjelletapper.

Alt tyder på at Boasson Hagen får spurtsjanser i dagene som kommer. NTT-lagets sterkeste mann i avslutningene, italienske Giacomo Nizzolo, brøt Tour de France nylig.

– Hvem vinner årets Tour de France?

– Jeg tipper Primoz Roglic. Han virker veldig solid og har et sterkt lag rundt seg.

