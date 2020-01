MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 1–0

Manchester United er videre i FA-cupen etter 180 seige minutter mot Wolverhampton. Skåret i gleden for United-fansen er at storscorer Marcus Rashford måtte gå av banen med skade.

– Jeg tror det er et kne i ryggen eller noe sånt, så vi håper det går over. Jeg tror vi skal få stablet ham på beina igjen, sier Solskjær til Viasat om Rashfords skade.

– Jeg tenker bare en kamp av gangen, og nå er Liverpool neste. Men FA-cupfinalen, det var alltid den kampen du så fram på tv som ung, og det er en drøm å komme seg dit, sier han.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har fått mye kritikk denne sesongen. Fotball er ferskvare, heter det, og det nylige stortapet mot byrival City i ligacupen gjør ennå vondt for fansen. Siden har United vunnet mot Norwich, en seier som bøtte litt på smerten etter ydmykelsen mot City.

Onsdag var en mulighet for Manchester United og gjestene Wolverhampton til å holde FA-cupdrømmen i live. De to lagene måtte ut i omkamp om retten til å spille fjerde runde etter et målløst oppgjør i Wolverhampton.

Hvilte Rashford

Solskjær valgte å hvile Marcus Rashford, mannen som har sørget for over en tredjedel av lagets Premier League-mål denne sesongen, og heller starte med Mason Greenwood. Hjemmelaget hadde nok trengt den småskadede toppscoreren sin, for veldig farlig ble det sjelden foran Wolves-keeper Ruddy.

I stedet var det Sergio Romero som måtte plukket kveldens første ball ut av nettmaskene. Petro Netos scoring ble annullert etter at VAR viste en hands på Raúl Jiménez.

Juan Mata hadde en av omgangens få skudd på mål etter å ha blitt spilt gjennom av Anthony Martial, men en sprek John Ruddy var kjapt nede og avverget nettsus. Like etterpå var det servitørens tur til å avslutte. Nok en gang Ruddy-mat.

0–0 til pause og 135 målløse cupminutter mellom de to lagene.

Rashford inn – og ut

Etter pause var det litt friskere framover i banen fra begge lag, og blant annet hadde Daniel James hos hjemmelaget og Raúl Jiménez hos gjestene fine muligheter, men det var fortsatt målløst etter 64 minutter, da nevnte Rashford ble byttet inn for James.

ANDREW YATES/NTB scanpix

Det var imidlertid kombinasjonen Mata/Martial som skulle overliste Wolves. Igjen var Martial servitør til Mata, som iskaldt lobbet over keeper Ruddy.

Ikke mange minutter etter at han kom innpå, ble Rashford liggende nede etter en duell mot Matt Doherty. Han fortsatte å spille, men måtte etter hvert gi seg og ble erstattet av Jesse Lingard.

Det blir spennende dager for Manchester United fram mot søndag og møtet med ligaleder Liverpool. En vrien kamp blir enda vanskeligere uten toppscoreren.

United forsvarte ledermålet sitt og slapp ikke Wolves til særlig store sjanser. En jevn kamp endte med seier til hjemmelaget, som møter vinneren av Tranmere og Watford i fjerde runde.