Timon Haugan med sensasjonell pallplass i slalåm: – Uvirkelig

Henrik Kristoffersen måtte se finaleomgangen fra sidelinjen. Da benyttet en annen nordmann sjansen til å vise seg frem i Chamonix.

Timon Haugan leverte et strålende slalåmrenn i Chamonix. Foto: Gabriele Facciotti, AP / NTB scanpix

Timon Haugan fikk det virkelig til å klaffe i den franske skimetropolen. I finalen suste 23-åringen ned til bestetid med 44 hundredels margin. Til slutt holdt det til en knallsterk annenplass.

– Det er fortsatt litt uvirkelig. Det er selvfølgelig utrolig deilig, men det har ikke gått opp helt for meg, sier Haugan til Aftenposten på telefon et par timer etter rennet.

Oppdalingen var nummer elleve etter første omgang.

– Dette var to kjempeomganger av Timon Haugan, som bare har gått skritt for skritt oppover på resultatlistene de siste rennene. Dette er solid, utbrøt NRKs kommentator Thomas Lerdahl.

Det er første gang Haugan blir blant de ti beste i verdenscupen. Tidligere har han en 12.-plass i Kitzbühel som bestenotering.

Nervepirrende minutter

Lørdagens renn var preget av en rekke utkjøringer. Den sveitsiske formløperen Daniel Yule, som har vunnet flere slalåmrenn på kort tid i vinter, ledet etter første omgang, men feilet i jakten på nok en seier.

Dermed var det bare franske Clément Noël som til slutt var raskere enn Haugan. Den nye slalåmkometen forteller om noen nervepirrende minutter, der han fikk se én etter én kjøre inn bak ham.

– Det var artig. Når du står der, vil du jo at så mange som mulig skal kjøre inn bak deg, og det ble jo stadig dårligere forhold. Jeg kjørte en god annenomgang, og tenkte først at jeg hadde sikret meg topp ti, noe som var utrolig deilig, sier Haugan.

– Men så kjørte jo én etter én inn bak meg. Plutselig lå jeg an til minst en fjerdeplass, og da tenkte jeg: «Fy søren, hvis bare én gjør en feil nå, er jeg på pallen». Det skjedde, gjenforteller han.

Pallplassen kom få uker etter at Lucas Braathen sensasjonelt ledet slalåmklassikeren i Kitzbühel etter første omgang. 19-åringen endte til slutt på en sterk fjerdeplass.

Henrik Kristoffersen fikk en lei dag på jobben i Frankrike. Foto: Alessandro Trovati / AP

Sjelden bom fra Kristoffersen

Henrik Kristoffersen var blant lørdagens store favoritter i Chamonix, men rennet var tidlig over for slalåmspesialisten fra Rælingen. 25-åringen kjørte ut etter en hekt like før mål.

Det var første gang at Kristoffersen kjørte ut i slalåm siden Schladming-rennet forrige sesong, mens det var første gang siden 2017 at han hektet i en første omgang.

– Når en skal kjøre på «limit» (grensen), kan en hekt skje. Det er en del av sporten, så det må en bare leve med. Jeg slet litt i noen porter over der også, men følte jeg prøvde å gasse på. Jeg hang ikke helt med til tider, sa Kristoffersen til NRK.

Alexis Pinturault, som jager Kristoffersen i sammenlagtcupen, lå på tredjeplass etter første omgang, men også han kjørte ut i finaleomgangen. Det betyr at Kristoffersen har en luke på 55 poeng ned til franskmannen.

Også Leif Kristian Nestvold-Haugen og Lucas Braathen kjørte ut i Frankrike. Sebastian Foss Solevåg lå best an av de norske før finaleomgangen med en femteplass, men klarte ikke å holde like høyt nivå som i den første omgangen. Til slutt endte han på en sjetteplass, 75 hundredeler bak Noël.

Jonathan Nordbotten klatret fra 23.- til 12.-plass.

Publisert: Publisert: 8. februar 2020 10:23 Oppdatert: 8. februar 2020 16:27

