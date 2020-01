Slik forklarer TV 2 grepet som fikk flere seere til å reagere under Premier League-sendingen

Kanalen valgte å fylle studio med fans. Det ble ikke tatt bare godt imot.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Programleder Jon Hartvig Børrestad med ekspertene Brede Hangeland og Simen Stamsø Møller under søndagens sending. Foto: Skjermdump fra TV 2

Søndag var det klart for en skikkelig Premier League-fest hos norske TV 2, som har rettighetene til å vise den engelske eliteserien.

Først møttes Burnley og Leicester 15:00, deretter var det klart for selve hovedretten da erkerivalene Liverpool og Manchester United møttes to og en halv time senere.

TV 2 får generelt gjerne en del ros for sendingene sine, men søndag var det én detalj flere reagerte på. Under Burnley-Leicester hadde nemlig kanalen en helt «vanlig» studiosending, men da de skulle begynne oppladningen til storkampen på Anfield, var det plutselig fylt opp med flere spente Liverpool- og Manchester United-supportere.

Flere av dem ble intervjuet før, under og etter kampen.

Tidligere FFK- og Ull/Kisa-spiller Andreas Aalbu var en av mange som engasjerte seg på Twitter.

– Kjære TV 2 Sporten. Dere formidler verdens kuleste idrett og liga på en utmerket måte, men få publikum i studio bort. Langt bort, skrev Aalbu.

Diskusjon på mikrobloggnettstedet levner liten tvil om at flere stusser på hvorfor TV 2 velger å ha publikum i studio under sending. Nesten 800 har likt Aalbus melding. Flere andre har lagt ut egne innlegg eller sagt seg enige i Aalbus.

Er forberedt på reaksjoner

Dette er for så vidt ikke noe helt nytt grep. TV 2 har gjort det samme under flere toppkamper denne sesongen.

Vegard Jansen Hagen er sportsredaktør i TV 2 Sporten. Han forteller at kanalen er forberedt på reaksjoner hver gang de gjør noe som er «litt utenfor boksen».

– Folk føler seg veldig trygge og komfortable med studioproduktet vi har til vanlig, med sending hjemmefra og tilstedeværelse på arenaen. Det er den drillen folk kjenner og helst vil ha.

Han opplyser at kanalen sendte 5400 timer med sport i 2019. Av disse timene var kun 14 med publikum. Hagen mener det er sunt at kanalen iblant gjør endringer i måten de presenterer ting på.

– Ingenting er enklere enn å sitte for oss selv i studio hver gang. Vi har rettigheter til å sende noe mange har et lidenskapelig forhold til. Da vil vi gjerne bidra til at folk i studio får en flott opplevelse med Premier League i sentrum.

Vegard Jansen Hagen er sportsredaktør i TV 2. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Håper publikum også kan sette pris på det

Sportsredaktøren forteller at tilbakemeldingene fra publikummerne som har fått være i studio har vært gode. Han håper også de som ser på etter hvert kan sette pris på at de gjør slike endringer en gang iblant.

– Jeg håper de ser noen (TV 2, jou.anm.) som er villige til å utfordre seg selv litt. At de tenker at dette er noen som er opptatte av å gi tilbake til fellesskapet også, sier Hagen og legger til:

– Vi er veldig opptatte av interaktivitet og det å gi seerne en nærhet til det som skjer. Jeg tror det er en moderne måte å tenke formidling på.

TV 2 vil fortsette å ha publikum i studio ved enkeltanledninger, men Hagen innrømmer at man kan finne på å gjøre grep om reaksjonene ramler inn i stort omfang mange ganger.

– Publikum i studio under Premier League-sending er et ferskt konsept. Det kommer til å bli bedre, og vi lærer oss hvordan vi skal gjøre det til et større pluss. Konseptet vårt vil bli bedre. Jeg tror de umiddelbare reaksjonene (på sosiale medier) vil forsvinne etter hvert, med mindre vi har tatt fullstendig feil. Da må vi revurdere hva vi gjør.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 16:05

Mest lest akkurat nå