Fati-treff og Messi-magi ga Barcelona seieren

Et nytt mål av 17-årige Ansu Fati og litt Messi-magi ga Barcelona tre nye poeng i gullkampen i spansk fotball. Bunnlaget Leganés ble slått 2–0.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lionel Messi herjer med Leganés-forsvaret i Barcelonas hjemmeseier i La Liga tirsdag. Foto: Joan Montfort, AP / NTB scanpix

NTB

Hjemmelaget skapte ikke stort i første omgang, men rett før pause så Fati sitt snitt til å avgjøre og sendte ballen i mål ved stolpen. Det var eneste avslutning mellom stengene i første halvdel på folketomme Camp Nou.

Unggutten scoret sitt femte mål i La Liga og sørget for at storfavoritten gikk til pause med ledelse etter at gjestene startet best.

Etter pause viste Lionel Messi ved noen ganger sin evne til alene å slå hull på selv det mest solide og velbefolkede forsvar. I det 64. minutt spilte han Nélson Semedo frem på kant. Inne foran mål kunne Antoine Griezmann bare bredside innlegget i mål, men etter VAR-gjennomgang ble målet annullert fordi skotuppen til Semedo var offside.

Messi bestemte seg for at det skulle bli to måls ledelse likevel. Han la ut på et sololøp der han vekselvis kranglet og tryllet seg forbi motstanderne, helt til han falt i duell med Ruben Perez. Dommeren pekte på straffemerket, og Messi fintet selv ut keeper og gjorde 2–0.