Horneland benker Bendtner i årets første Lerkendal-kamp

LERKENDAL: Det betyr at Gjermund Åsen flyttes opp i den offensive midtbanerollen når Rosenborg møter Odd på Lerkendal mandag kveld.

Det igjen betyr at Nicklas Bendtner, som startet i sesongpremieren borte mot Bodø/Glimt, blir å finne på benken i det som er Eirik Hornelands Lerkendal-debut som Rosenborg-trener.

Akkurat slik onsdagens treningsøkt kunne tyde på. Da var også signalet at Yann-Erik de Lanlay kunne komme til å bli foretrukket for David Akintola på kanten, og det ble bekreftet da Rosenborgs lagoppstilling ble offentliggjort 75 minutter før kampstart mandag kveld.

– Yanni har hatt to trøblete sesonger, og nå har han gjort en kjempevinter med tanke på å komme seg i skoene og være i full aktivitet igjen. Han har hatt to små avbrekk, men jobbet godt. Vi ser på dagens økt at han er en av de skarpeste i øyeblikket. Han begynner virkelig å melde seg på, og det er gledelig, sa Horneland om de Lanlay tidligere denne uken.

Og nå kommer altså belønningen i form av startplass mot Odd, der han utgjør angrepsrekke med Pål André Helland og Alexander Søderlund.

Rosenborg fikk en tøff start på sesongen, og tapte 0–2 mot Bodø/Glimt i første seriekamp. Dermed har Horneland allerede fått et lite press på seg for å levere resultater. Mandagens motstander Odd, startet på sin side med en fin hjemmeseier over medaljekandidat Brann.

Slik starter RBK (4–4–1–1): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Pål André Helland, Mike Jensen, Anders Ågnes Konradsen, Yann-Erik de Lanlay - Gjermund Åsen - Alexander Søderlund

Benken: Arild Østbø, Besim Serbecic, Djordje Denic, Gustav Valsvik, David Akintola, Mikael Tørset Johnsen, Nicklas Bendtner.