Herjet igjen: «It’s been Ødegaard-show!»

VITESSE-GRONINGEN 3–1 (4–3 sammenlagt)

Det så mørkt ut for nordmannens Vitesse-lag etter det første semifinalemøtet med Groningen i det nederlandske Europa League-omspillet. Et mål sent i kampen sørget for at Ødegaard og Vitesse hadde et brukbart utgangspunkt før returmøtet.

Det som var et brukbart utgangspunkt ble veldig bra etter en halvtimes spill i returmøtet tirsdag kveld.

Martin Ødegaard storspilte og da det var spilt en halvtime ledet Vitesse 3–0 over Groningen. Og nordmannen stod bak alt.

Fantastisk pasning til lagkamerat

Ødegaard sendte Vitesse i ledelsen etter et drøyt minutts spill. En stygg ballmist fra Groningen gjorde at Ødegaard var helt alene gjennom, og iskaldt satte han ballen i keepers venstre hjørne.

Etter 28 minutter slo han en fantastisk pasning med venstrefoten til Tim Matavz, som satte ballen i mål.

Etter halvtimen slo Ødegaard et hjørnespark, som Tim Matavz headet i mål.

Dermed var 20-åringen oppe i 11 mål og 13 målgivende denne sesongen. Vitesse ledet 3–0 over kampen, de ledet 4–2- sammenlagt, og da lagene gikk til pause var det kun én mann TV-kameraene zoomet inn: Martin Ødegaard.

Han scoret, han assisterte, han fant rom, han driblet, slo tunneler, han fant lagkameratene med strålende pasninger.

Martin Ødegaard var i det lekne hjørnet.

Martin Ødegaard var rett og slett i en egen klasse på Gelredome stadion i Arnhem.

Eller som Viasats engelske kommentator sa: «It’s been Ødegaard-show!».

Hva skjer med Ødegaard til høsten?

Ødegaard har vært på utlån til Vitesse fra Real Madrid denne sesongen. Det store spørsmålet er hva som skjer med 20-åringen til høsten.

Planen er at han skal være med på Real Madrids sesongoppkjøring. Trener Zinedine Zidane ønsker å se ham på trening igjen. Og så skal den spanske giganten ta en avgjørelse på hva de gjør med nordmannen som har tatt store steg denne sesongen.

Leie han ut en ny sesong?

Selge ham?

Eller beholde ham?

Sesongen er snart slutt, men Martin Ødegaard har uansett spennende uker foran seg.

Kaj Sierhuis reduserte for Groningen 10 minutter før slutt.

Men det målet var ikke nok. Vitesse er klar for omspillfinale mot Utrecht for Europa League-spill til høsten.