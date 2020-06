Start-keeperen tok selvkritikk etter tapet: – Det er dritkjipt

Amund Wichne, her på Moldes andre mål da Kristoffer Haugen fikk headet i en bue over keeperen fra Mandal. Foto: Tor Erik Schrøder

Etter Starts tap mot Molde mener TV 2-ekspert Jesper Mathisen at et keeperbytte må til. Selv tror Amund Wichne at han fortsatt har tillit hos trenerteamet.