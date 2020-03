Eliassen spurtet til overraskende seier i Vasaloppet: – Helt vanvittig

Petter Eliassen sørget for at en nordmann vant langløpet Vasaloppet for åttende gang på rad.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Her krysset Petter Eliassen målstreken som vinner av Vasaloppet. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Det er andre gang Petter Eliassen vinner det tradisjonsrike rennet i Sverige. Han vant også i 2015.

På oppløpet var det en duell mellom Petter Eliassen og Stian Hoelgaard. Sistnevnte er på papiret sterkere i en spurt, men Eliassen hadde det lille ekstra etter nesten fire og en halv time og 90 kilometer etter starten i Sälen.

– Jeg er kjempeglad og det er veldig deilig. Jeg er stolt og rørt, sa den norske vinneren til SVT etter løpet.

34-åringen hadde ikke trodd at en seier var mulig på grunn av Hoelgaards spurtegenskaper.

– Det her er en av mine største opplevelser, og i dag var målet at laget skulle vinne, og jeg ville virkelig være vinneren. At jeg skulle ta det på slutten trodde jeg ikke, men han var nok veldig sliten, forklarte Eliassen.

Hoelgaard klarte ikke glede seg over annenplassen.

– Nei, ikke i dag, dessverre, sa Hoelgaard til SVT.

– Jeg har vært på pallen her flere ganger og hadde som mål å vinne. I dag hadde jeg alle tiders mulighet, la han til.

Petter Eliassen vant Vasaloppet for annen gang i karrieren. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Fire nordmenn først

Torleif Syrstad fra Lundamo sørget for en helnorsk pall da han vant spurten i forfølgergruppen bak lederduoen foran Tord Asle Gjerdalen.

Svenske Klas Nilsson ble første ikke-norske på resultatlisten med sin femteplass. Nilsson så ut til å være så sliten at han besvimte etter målgang.

– Huff, det var ikke noe hyggelig, sa Stoltenberg.

Svensken kom heldigvis til seg selv igjen fort.

Ålgård-løperen Stian Hoelgaard var sliten etter målgang. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Prøvde langspurt

Det var med to mil igjen til Mora at Eliassen og Hoelgaard fra Ålgård satte opp dampen og ble kvitt sine nærmeste utfordrere.

Det var svært tunge forhold med masse nysnø, men duoen økte forspranget til forfølgerne.

Eliassen kastet drikkebeltet for å gjøre seg klar for en langspurt da de passerte den siste kontrollposten ved Eldris, men Hoelgaard nektet å la Eliassen stikke av.

Da Eliassen også slapp Hoelgaard foran seg på oppløpet, så det ut til at Hoelgaard skulle ta det, men 2015-vinneren la på noen skikkelige stavtak og sikret seieren.

– Han overrasker. Han imponerer virkelig på det oppløpet, sa NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

– Én av hundre ganger går det for Petter i en spurt. Det var helt vanvittig, sa ekspertkommentator Christoffer Callesen.

Lina Korsgren fra Sverige var suveren i dameklassen. Korsgren dro fra konkurrentene tidlig og gikk i mål seks minutter foran fjorårsvinner Britta Johansson Norgren.