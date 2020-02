Snart blir Emil Meek far. Før helgens skjebnekamp måtte han gjøre et brutalt valg.

Kampsportstjernen er tilbake etter et 581 dager langt skademareritt. Nå slåss Emil Meek (31) for flere enn bare seg selv.

Emil Meek er tilbake i oktogonen natt til søndag. Han er i sitt livs form, påpeker han. Foto: Frederic Esnault, Iconic Arts Management

Viljam Brodahl Aftenposten

Desember 2019:

Han satt i bilen på vei til Oslo lufthavn, og det var bare noen få dager til julaften. Tankene gikk til hans gravide samboer som var igjen i Oslo.

Men det brutale valget var tatt.

For å få en optimal forberedelse til det som er hans viktigste kamp i karrieren, måtte 31-åringen vekk fra Oslo, vekk fra Norge og vekk fra Europa.

– Jeg felte en liten tåre, sier han åpenhjertig.

I ti uker byttet Meek ut det trygge hjemmet i Oslo med Las Vegas. Der har han tilgang på sportens beste fasiliteter og trenere. For de fleste er det forbundet med glede og spenning å krysse Atlanteren og lande i gamblinghovedstaden. For nordmannen var følelsene blandet.

– Jeg visste at det lå en liten en i magen, og det like før julaften. Det var ganske tungt, forteller han.

Nordmannen har lagt alt til rette for å slå tilbake med et brak. Natt til søndag møter Meek australieren Jake Matthews på motstanderens «hjemmebane» i Auckland, New Zealand. Da er det gått 581 dager siden muskelbunten konkurrerte sist i Ultimate Fighting Championship (UFC) – MMA-sportens svar på Champions League.

Slåss for barnas fremtid

En seier vil revansjere de to forrige tapene og det halvannet år lange skademarerittet. Men viktigst av alt: Han vil tjene gode penger til familien og være et navn å regne med igjen i verdenstoppen i idretten han elsker.

Senere i år blir Meek far til en liten jente. Det at han nå slåss for flere enn bare seg selv, gir ham en enorm drivkraft.

– Det brenner ekstra i hjertet når jeg vet at dette er for fremtiden til barna mine, kjæresten min og familien, forteller han.

Meek har aldri følt seg bedre enn han gjør nå, påpeker han. Kampsportstjernen er i det han kaller «sitt livs beste form».

– Alle som noen gang har forberedt seg godt på noe, vet hvordan følelsen er. Om det er en eksamen, eller hva det skulle være. Hva enn du blir spurt om, så kan du det. Det er sånn jeg føler meg. Uansett hva motstanderen min kommer med, så vet jeg svaret, legger han til.

Den følelsen har han ikke kjent på lang tid. Smertene i albuen ble til slutt så store at det ikke var noen annen utvei enn å operere. I tillegg har han fått skulderen ut av ledd og slitt med overbelastning etter knallhard trening i mange år.

– Det har vært veldig frustrerende. Jeg skal ikke lyve, jeg har tvilt. «Blir dette noe bra igjen?» har jeg tenkt. «Hva skjer om jeg blir skadet på nytt?». Så blir man skadet på nytt, og det blir en spiral med negative tanker, sier han.

Emil Meek slo Jordan Mein i sin UFC-debut. Foto: Tom Szczerbowski / REUTERS

Tøff tid med motgang

Han har lært seg metoder for å takle motgangen. Meek vet veldig godt hvor privilegert han er, som én av veldig få andre, til å konkurrere i UFC. Det er et sikkert bevis på at du er blant verdens beste utøvere.

– Det har jeg blitt flink til å huske på. Det er så sinnssykt mange mennesker som hadde ofret tanter, bestemødre og hunden sin for å være der jeg er, sier han spøkefullt, men samtidig med en underliggende alvorlig tone.

Meek kommer fra to strake tap. Det ene tapet, mot den polske brytespesialisten Bartosz Fabiński, mener Meek var en fiasko fra hans side. Det andre nederlaget var mot Kamaru Usman. Etter seieren er nigerianeren blitt tittelholder i nordmannens vektklasse og en av sportens største stjerner.

Det gjør helgens kamp så skjebnesvanger: Ved et nytt tap vil han kunne miste kontrakten i UFC og levebrødet sitt.

– Jeg er så godt forberedt at det må gå veien. Det er ingen annen mulighet. Nå er jeg tilbake, det er dette jeg elsker å gjøre. Jeg er i min beste alder, sier 31-åringen selvsikkert.

Emil Meek er gjort seg kjent i MMA-sirkuset under kallenavnet «Valhalla». Foto: Tom Szczerbowski / REUTERS

Satte MMA på kartet i Norge

Meek slo for alvor gjennom for fire år siden med en imponerende knockoutseier mot den brasilianske kraftpakken Rousimar Palhares. Det ga nordmannen en gullkantet UFC-kontrakt, der han debuterte med seier mot veteranen Jordan Mein.

På kort tid ble han et kjent ansikt i Norge, til tross for at MMA ikke kan sammenlignes med de mest populære idrettene i landet. Da VG ga ut sin årlige topp 100-liste over landets beste utøvere i 2016, toppet Meek listen over folkets favoritt da 9000 stemmer var registrert.

– Folket skjønner at Norge ikke bare er ski og vinteridrett, sa han den gang til avisen.

– Jeg tror Norge trenger meg. Jeg gjør litt gærne ting og promoterer landet. Det får idretten til å fortsette å vokse, sier Meek nå.

Andreas Lagaard, som kommenterer UFC for Viasat, mener den norske stjernen vil ta idretten til nye høyder i Norge med en seier.

– Emil har med sin karisma dratt norsk MMA for godt inn i rampelyset. Han er en inspirasjon for hele miljøet. En aktiv Emil er lokomotivet som driver interessen for idretten fremover, og vi har et kobbel av nye, spennende talenter som prøver å trå i hans fotspor, sier kommentatoren.

PS: Viasats sending begynner klokken 23.00 lørdag kveld. Meek mot Matthews er en av totalt tolv kamper under stevnet på New Zealand.