Ved kai utenfor Hjellestad Seilforening ligger en spesiell båt. Eller, det vil si, selve båten er en relativt vanlig 25-fots seilbåt, men selve seilerne er noe utenom det mest vanlige.

De er en gruppe kvinner som kaller seg «#mammaseilerne».

– Vi vil vise at damer kan. Det ligger så mange seilbåter i ro som bare går ut når mannen har tid, sier Camilla Frydenbø, en av seilerne.

Det blåser litt på Raunefjorden, sør for Bergen by, denne dagen. De har likevel tenkt seg utpå.

To av de fire på båten er nybegynnere. Men klargjøringen av båten «Moët» blir gjennomført kjapt og med automatiske bevegelser.

Ingen harde ord faller. Ingen irriterte miner.

– Jeg har hørt det er en annen tone i noen båter der det bare er menn. Da er det mer «jeg sa du skulle stramme skjøtet to centimeter ikke tre centimeter, for h ...», sier båteier Anne Hatteberg.

Dødsulykke i Hjeltefjorden

Betenkningstiden var ikke lang før hun kjøpte båten i fjor. Et ønske om alltid å lære seg å seile kulminerte i en handel.

Etter et liv med motorbåt kom hun endelig gang med drømmen om å seile.

– På en seilbåt må du kunne mer enn å legge til og fra. Det er en annen mestringsopplevelse, mener Hatteberg.

Det er litt over et år siden en ulykke som rystet seilmiljøet, fant sted. På tur i Hjeltefjorden falt franske Pierre Marie Noel Coudray over bord. Coudray hadde ikke redningsvest på seg og omkom.

– Det samme kunne skjedd med oss

Under ulykken sto samboeren, som er en erfaren seiler, igjen på seilbåten og måtte håndtere situasjonen. Denne hendelsen er med og danner bakteppet for engasjementet seilerne på Hjellestad har for å lære seg å føre båten.

På den septemberdagen i fjor var Hatteberg på vei hjem i båt fra Åsane til Hjellestad da hun møtte en annen båt under Sotrabrua på vei til redningsaksjonen.

– Det var en tankevekker, sier Hatteberg.

Camilla Frydenbø vokste opp med at familien hadde seilbåt. Hun tror ikke moren hennes hadde greid seg alene i båten.

– Mamma gjorde som hun fikk beskjed om – det var pappa som kunne seile. Det er alltid en «han» som står ved roret, sier Frydenbø.

Klart flest menn

Statistikken fra Norges Seilforbund taler sitt tydelige språk. Av de mer enn 21.000 som driver med seiling som sport i Norge, er knapt 6000 kvinner.

Hvem som fører båten når et ektepar er på søndagstur med skuten, er vanskelig å slå fast, men det er grunn til å tro at sportsseiling er mer likestilt enn turseiling.

– Det er egentlig helt ulogisk at det skal være slik. Det er alltid damen som må ut og ta imot for båten og gå i land med fortøyningen, sier Mari Hinze Klungland.

Hun ble med i #mammaseilerne etter å ha fått spørsmål fra Hatteberg som har barn i samme klasse som henne.

– Mannen min heier veldig på meg og er veldig for at jeg skal greie meg på sjøen, sier Klungland, før hun legger til:

– Vi hadde en 25-fots båt. Da kjørte mannen min og jeg like mye. Det var et prinsipp for meg at jeg skulle kunne bruke båten selv. Men for menn tror jeg det sitter langt inne ikke å ha kontroll. Da jeg sa jeg ville kjøre like mye som han, var det litt vanskelig å svelge, sier Klungland.

Før hun ler godt av sin egen avslørende analyse.

– Damer må ta steget

Thomas de Lange Wenneck er leder for Hjellestad seilforening. Han er godt fornøyd med at #mammaseilerne er kommet godt i gang.

– Det er veldig positivt at vi har fått et damelag og at de viser at det går an å begynne med seiling, sier Wenneck.

Han tror mange båter blir kjøpt fordi det er mannen som har mest lyst.

– Det gjelder at damer tør å ta steget, og vi har hatt en del kurs for å hjelpe. Jeg håper vi kan være en motpol til inntrykket om at mange damer «bare er med», sier Wenneck.

De fire på seilbåten bruker påhengsmotor for å komme seg ut av havnen på Hjellestad. Men ute på Raunefjorden blir bensintilførselen strupet og seilet heist. Uten motordur kommer den blafrende lyden fra seilduken og bølgeskvulpet tydelig frem.

Det er tydelig at treningen har gitt dem god kontroll på båten. Maria Valding Seim, som fungerer som en slags kaptein på båten i kraft av å være den mest erfarne, er tydelig på at det kjennes godt.

– Ingenting gir mer mestring enn å være herre over naturkreftene, mener Maria Valding Seim.