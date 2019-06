Bamba kritisk til Brann-treneren og spillestilen: – Hjernevasket

I et intervju med Eurosport er Brann-spiss Daouda Bamba kritisk til mye av det som foregår i klubben.

Spissen retter direkte kritikk mot trener Lars Arne Nilsen og spillestilen laget har.

– Alle på laget vil satse offensivt, men vi er hjernevasket: «Vi må gjøre dette og dette», sier Daouda Bamba i intervjuet.

Ut mot spillestilen

Der Lars Arne Nilsen har sagt at Brann har vært «for naive og romantiske» i spillestilen, vil Bamba at Brann skal ta mer sjanser i spillet.

– Det er ikke bare meg, jeg tror alle i garderoben ønsker det, svarer Bamba på Eurosports spørsmål.

– Vi spiller for trygt og som spiss kan det være vanskelig, sier Bamba.

Ned Alley / NTB scanpix

Andre spillerkritikk på to uker

Bamba er den andre Brann-spilleren på kort tid som går direkte ut mot Lars Arne Nilsen i media. Gilbert Koomson sa at treneren gjorde en stor feil ved å bytte ham ut halvveis i 1–1-kampen mot Haugesund for to uker siden.

Da ble Koomson straffet av Brann og fikk ikke være med i kamptroppen mot Sogndal i cupen.

Koomson utdypet kritikken i BT ved å si at trenerapparatet i større grad burde si «gå for det», heller enn å sikre en ettmålsledelse.

– Det er gøyere å vinne 4–3 enn 1–0, sier Bamba nå, og fortsetter med å si at det er motsatt for Lars Arne Nilsen.

Brann har for øvrig ikke vunnet en kamp i serien med mer enn ett mål siden november i fjor.

Nilsen ikke tilgjengelig

Fredag morgen fikk BT beskjed av Brann om at verken Lars Arne Nilsen eller Daouda Bamba ville være tilgjengelig for intervju denne dagen. Treneren har heller ikke besvart BTs henvendelse etter at Bamba-intervjuet ble publisert. Heller ikke rettighetshaver Eurosport har fått tak i Nilsen.

BT har vært i kontakt med Bamba, men ikke lyktes i å få flere kommentarer.

Til VG sier Brann-leder Vibeke Johannesen:

– Jeg må sette meg inn i saken og høre med dem som er involvert her.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Etter hjemmekampen mot Lillestrøm sist helg, gråt Bamba på benken etter å ha blitt byttet ut. I Ballspark etter kampen forklarte han at det kom av frustrasjon over det som skjedde på banen.

Selvkritisk

I Eurosport-intervjuet, gir Bamba et eksempel.

– Det er «crazy», for i en kamp så kom Petter Strand med ballen, jeg var helt ledig foran mål – men han spilte ut til siden. Jeg spurte «hvorfor spilte du ikke til meg», men han svarte at måten vi skal spille på er ut på siden, sier spissen, som også er selvkritisk.

– Hvis du vil ha suksess må du jobbe hardt og bli bedre, ikke fokusere på hva treneren sier og hva de andre spillerne gjør. Jeg har mange ting å bli bedre på. Jeg outer ingen her, jeg putter meg selv ut her, jeg er sånn – og sier til meg selv: Du må bli bedre.