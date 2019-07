BRASIL - ARGENTINA 2–0

Rivaliseringen mellom de to søramerikanske fotballstorhetene har vart i mange tiår. Tirsdagens semifinale i Belo Horizonte var ikke uventet preget av midtbanebataljer, håndgemeng og høy temperatur.

Etter 19 minutter kom imidlertid en av kampens store øyeblikk.

Brasils evigunge kaptein Dani Alves (36) vant ballen tilbake, vippet den over Marcos Acuña, fintet bort Leandro Paredes, før han serverte Roberto Firmino. Liverpool-stjernen fant Gabriel Jesus i feltet, som satte inn 1–0.

Angrepet var en av få i kampen som minnet om brasilianernes velkjente fotballkreativitet og flyt.

Tverrliggeren

Argentina traff tverrliggeren kort tid senere etter at et Messi-frispark ble stusset videre av et argentinsk hode, men Brasil fikk ryddet unna. Barcelona-stjernen ble tett markert gjennom hele kampen.

I andre omgang satte de hvite og blå i gang et stormløp mot det brasilianske målet. Argentinerne kom seg til flere nestenmuligheter, og Messi traff stolpen etter å ha blitt spilt fri i boksen.

To dueller

Midt i Argentinas sterke periode vant Gabriel Jesus to dueller, og plutselig spilte han og Firmino i en to-mot-en-situasjon. Manchester City-spilleren fintet bort forsvareren, før han serverte Firmino til 2–0.

Argentina kom seg aldri tilbake etter Jesus-scoringen. Brasil lyktes i å stykke opp spillet, og en stadig mer irritert Messi lot frustrasjonen gå ut over dommerens avgjørelser.

Dermed fortsetter Messis ventetid i jakten på sin første mesterskapstittel med Argentinas A-landslag. I 2014 ble det finaletap for Tyskland i VM etter ekstraomganger, mens det ble to strake finaletap på straffer mot Chile i 2015 og 2016.

Brasil møter vinneren av Chile og Peru på Maracanã stadion søndag.

