Blatter går til rettslige skritt mot FIFA: – Gi meg klokkene mine tilbake

Blatter var ansatt som president for det internasjonale fotballforbundet (FIFA) fra 1998–2015. Da det i 2015 ble avslørt en stor korrupsjonsskandale ble Blatter beskyldt for å ha gitt tidligere UEFA-president Michel Platini nærmere 14 millioner kroner til deres egen fordel. Som følge av dette ble han utestengt fra fotballen i seks år.

Sveitsiske myndigheter etterforsker fortsatt saken. Så langt har det ikke kommet noen anklager mot Blatter. Nå ønsker han å få klarhet i saken.

Hevder det er en «ikke-sak»

– Det har gått fire år, og ingenting har skjedd. Denne saken skulle vært avklart. Det er en ikke-sak, sier Blatter, i et intervju med BBC.

– Det kan ikke være en anklage, i så fall ville den kommet for lenge siden. Men jeg er ikke så sikker på at dette ville komme frem nå. Jeg ønsker å forsvare mine rettigheter, mens jeg fortsatt er i live.

Nylig ble den sveitsiske statsadvokaten fjernet fra saken, på grunn av uklare møter med FIFA-president Gianni Infantino.

– Gi meg klokkene mine

Blatter forteller at en rettslig prosess mot FIFA allerede er i gang. Han hevder blant annet at FIFA har flere av hans personlige eiendeler, deriblant rundt 60 klokker.

– Gi meg klokkene mine tilbake, sa han i intervjuet.

– Det er ingen respekt fra presidenten (Infantino, journ.anm.).

En talsperson fra FIFA svarte følgende til BBC:

– Blatter har selvfølgelig rett til å ha sine meninger, men samtidig må man huske på at disse meningene og påstandene kommer fra en person som er blitt bannlyst fra fotball i seks år for uetisk oppførsel.

I intervjuet forteller han også at han er åpen for å snakke med franske anti-korrupsjonsetterforskere, som etterforsker tildelingen av fotball-VM til Qatar.

– Jeg er forberedt på å avklare disse situasjonene. Jeg har hørt at de (myndighetene, journ.anm.) ønsker å snakke med meg.

Mener Platini var avgjørende

I juni var Platini i avhør med de franske etterforskerne i forbindelse med en lunsj i Paris i 2010, der han, sammen med den daværende franske presidenten Nicolas Sarkozy, møtte Qatars emir Tamim ibn Hamad Al Thani.

Blatter påstår at Platini den gang fortalte ham at potensielle bilaterale handelsavtaler var grunnen til at han stemte på Qatar fremfor USA to uker senere. Blatter mener Platinis valg var avgjørende for at Qatar vant valget.

Platini avfeier imidlertid at han ble påvirket på noen som helst måte, og påstår at han stemte som han gjorde fordi det var i fotballutviklingens beste interesser.

– Franske myndigheter ser nå på saken fordi det bekymrer den tidligere (franske) presidenten, sier Blatter til BBC. Han tror Platini ble avhørt fordi etterforskerne ønsket mer informasjon om saken.