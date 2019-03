Marcus (18) og Norge klare for EM

NORGE G19 – KROATIA G19 3–2

Holmgren Pedersen debuterte for Norges G19-landslag med scoring i debuten i et 1–2-tap mot Danmark. August Mikkelsen fikk også sin debut i den kampen, men ble ikke tatt med i troppen som i dag spilte sin siste og avgjørende kamp i EM-kvaliken i Kroatia.

Spilte mot Tyskland

Holmgren Pedersen var ubenyttet reserve i åpningskampen som endte 0–0 mot Ungarn, men spilte de siste 16 minuttene i 1–0-seieren mot Tyskland i andre kamp.

Før dagens siste og avgjørende kamp mot vertsnasjonen Kroatia var det klart at Norge sannsynligvis måtte vinne for å ta seg til EM, som arrangeres i Armenia i juli.

18-åringen fra Hammerfest fikk fra sidelinja se Jørgen Strand Larsen sende Norge i ledelsen mot Kroatia kun tre minutter før pause. Et selvmål av Mario Vuskovic kun fem minutter ut i 2. omgang var langt på vei med å sende Norge nærmere sommerens mesterskap. I 61. minutt feide Strand Larsen all tvil til side da han stanget inn 3–0 for Norge. Med kvarteret igjen reduserte Bosko Sutalo for Kroatia, og i 88. minutt kom ytterligere en scoring fra Kroatia etter Ante Palaverse satt et straffespark i mål.

Holmgren Pedersen kom inn fire minutter på overtid til sin tredje offisielle kamp med flagget på brystet og rakk dermed ta del i de elleville jubelscenene.

Mister én TIL-kamp

Dermed er Norge som én av åtte lag klar for U19-EM som arrangeres i Armenia 14–27. juli. Det betyr at Holmgren Pedersen kun mister én TIL-kamp dersom han blir tatt med videre i troppen. Det er siste kamp mot FK Haugesund (14. juli) før sommerpausen.