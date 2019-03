Seks dager før seriestart mangler Bohinen to nøkkelspillere i generalprøven

AaFK har hatt et par trøblete uker med flere forfall enn vanlig til treningene, noe som har gjort Lars Bohinen en smule bekymret. I ettermiddag spiller AaFK generalprøve borte mot Kristiansund, og der mangler Bohinen hele åtte spillere.

De to viktigste brikkene som mangler er Fredrik Carlsen og Holmbert Fridjonsson, som begge var tiltenkt en plass i startelleveren. De to nøkkelspillerne sto over fredagens formasjonsøkt, men Bohinen sa han trodde begge rakk kampen mot KBK.

Men verken Carlsen eller Fridjonsson er med i troppen som sendes til Kristiansund, ifølge klubbens hjemmeside. Der står det også at Niklas Castro Enock Mawete Mwimba, Nenass, David Olafsson og Robert Sandnes heller ikke er med i troppen. Prøvespilleren Brian Anunga er som forventet med.

AaFK har med seg følgende tropp: Andreas Lie, Tarjei Omenås, Ståle Steen Sæthre, Daniel Gretarsson, Kaj Ramsteijn, Jonas Grønner, Oddbjørn Lie, Sondre Brustad Fet, Peter Orry Larsen, Aron Thrandarson, Jørgen Hatlehol, Tega George, Markus Karlsbakk, Jernade Meade, Torbjørn Agdestein, Pape Habib Gueye, Brian Anunga, Isak Dybvik og Vetle Fiskerstrand.