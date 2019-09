Bendtner tilbake i Danmark: – Tiden i Rosenborg var fantastisk

På overgangsvinduets siste dag meldte Bendtner overgang fra Rosenborg til den danske storklubben, noe som overrasket dansk presse. 31-åringen har nemlig ikke spilt siden slutten av april.

Likevel ønsket den danske spissen ikke å kritisere Rosenborg da han hadde sin første pressekonferanse som FCK-spiller.

– Min tid i Rosenborg synes jeg har vært fantastisk. Vi har oppnådd fantastiske resultater sammen. Jeg har hatt noen gode trenere og medspillere. Vi har oppnådd tingene vi satt oss som mål da jeg skrev under. Planen var hele tiden at jeg skulle videre, så overordnet sett har jeg hatt et meget godt opphold, sa Bendtner.

– Jeg hadde også hadde et godt forhold til fansen. Jeg er takknemlig for tiden jeg har hatt i Rosenborg, fortsatte han.

Roses av Solbakken

I slutten av august avviste FCKs norske trener Ståle Solbakken at Bendtner var aktuell for klubben, men skadekrise på spissplass gjorde at klubben tok sjansen likevel.

På onsdagens pressekonferanse fortalte Solbakken at partene har holdt kontakten i to til tre uker. Nordmannen roste nysigneringen sin for sin ydmykhet i samtalene de har hatt.

– Vi har hatt en god dialog. Nicklas har vært meget, meget tydelig på at han ville det her. Nicklas er en topp angriper som kan bevege seg mye. Nå er det opp til Nicklas å bevise hvor god fotballspiller han er. Han vil bli behandlet akkurat som alle andre, sa Solbakken.

– Hvis han kan oppfylle halvparten av det han har lovet meg, blir det bra. Kan han oppfylle alt, blir det fantastisk.

Niels Christian Vilmann / Ritzau NTB scanpix / NTB scanpix

Kort kontrakt

Bendtner har signert en kontrakt som kun gjelder ut året. Det gjør at spissen har fire måneder på å bevise på at han fortjener en kontraktforlengelse. Den danske sesongen avsluttes i slutten av mai.

– Det er ingen hemmelighet at jeg ønsker at kontrakten skal forlenges, men fire måneder har hele veien vært det vi har snakket om, sa spissen.

Solbakken forventer at Bendtner skal levere varene for den danske storklubben.

– 30 mål og 28 assist. Nei da, poenget er at FCK som klubb er det som kommer først. Vi er i en situasjon at Nicklas er en del av troppen, og vi tror at han kan bidra hurtigere enn først antatt. Så er det en helt ny situasjon 15. desember, sa Solbakken og henviste til siste kamp før vinterpausen.

Tilbake i hjembyen

Hovedpersonen selv er glad for å bli del av Solbakkens mannskap og spille i den danske Superligaen. 31-åringen er fra København.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg har alltid hatt en drøm om å spille i FCK, og med det hører det til å spille i Superligaen, så det ser jeg frem til, uttalte Bendtner, som har fått draktnummer 32.

Bendtners første oppgjør etter landslagspausen er borte mot Hobro med Pål Alexander Kirkevold og Julian Kristoffersen på laget. Kampen spilles søndag 15. september.

31-åringen har tidligere spilt for blant annet Arsenal, Juventus (lån), Wolfsburg og Nottingham Forest. Han har 81 landskamper for Danmark.