Marerittbeskjed for Nora Mørk

Den norske håndballprofilens klubb CSM Bucuresti bekrefter på sine nettsider at Mørk igjen har vært uheldig.

«I dag har spilleren gjennomgått en grundig medisinsk sjekk, og resultatet var det vi alle fryktet: Et leddbånd i kneet er alvorlig skadet, skriver klubben.

Videre heter det at Mørk nå må gjennom en ny operasjon, og at hun deretter vil måtte ta en ufrivillig pause fra håndballen i «noen måneder». Dermed virker det helt usannsynlig at 28-åringen kan spille VM i Japan i desember for Norge.

Langt nede

Hovedpersonen selv er naturlig nok langt nede etter mandagens dårlige skadenyhet.

– Jeg kan ikke tro at jeg har så mye uflaks. Jeg er veldig lei meg for at denne skaden dukket opp, akkurat nå som alt gikk bra og jeg var i god form, sier Mørk.

– Jeg er fortvilet over at jeg ikke kan stå sammen med de andre jentene (på laget) i tiden som kommer. Jeg ville så gjerne spille sammen med dem og hjelpe laget til å nå målene sine, tilføyer hun.

CSM Bucuresti skriver at klubben vil stå ved den norske håndballprofilens side, og gjøre alt for hun kommer seg gjennom også den kommende skadeperioden.

Supercup-kamp

28-åringen spilte sin første kamp for Bucuresti i den rumenske supercupen søndag. Der gikk det galt. Hun ble hjulpet av banen og fikk behandling.

Mørk kom til Bucuresti fra Györ i sommer. Hun spilte ikke EM i Frankrike i fjor. Da var hun ute på grunn av en alvorlig kneskade. Den pådro hun seg i februar i fjor.

28-åringen scoret fire mål på fem skuddforsøk i 29-23-seieren over Ramnicu Valcea søndag. To av scoringene kom på straffer. Bucuresti ledet 16–14 ved pause.

