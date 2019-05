Drømmetreff sendte Vålerenga til himmels. Men så svarte LSK Kvinner.

VÅLERENGA – LSK KVINNER 1–2

VALLE: Det blir knapt større i norsk kvinnefotball. To tradisjonsrike klubber på herresiden. Nå side om side på toppen av tabellen i Toppserien.

For på mange måter minner det om et klassisk derby. Tette dueller, høyt tempo og Klanen synger om bønder og «hatet» for kanari.

Likevel er det ikke til å legge skjul på at alt skjer i en mindre skala. Tilskuertallet på 834 er langt unna Toppserie-rekorden på 3541 tilskuere fra tilsvarende oppgjør i fjor.

Men den største forskjellen er det som har skjedd på banen. Nå er Vålerenga blitt et topplag.

Til tross for 1–2-tap for suverene LSK Kvinner, har Vålerenga tatt store steg fra i fjor. Før kampen var laget kun ett poeng bak fjorårets seriemester, med én kamp mindre spilt.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

– Urealistiske forventninger

Forrige sesong startet med engasjement og forventninger. Men det hele endte i skuffelse for Vålerenga og trener Monica Knudsen.

Hun kom fra tre seriegull under tiden i LSK. Nå skulle hun utføre nye mirakler med Vålerenga. Nye spillere ble hentet inn og klubben ble helprofesjonell. Men på første forsøk gikk det ikke.

Oslo-laget endte på sjetteplass, 28 poeng bak rivalene fra Lillestrøm.

– Jeg opplever at forventningene var veldig store og urealistiske. Jeg synes likevel vi i trenerapparatet og spillerne håndterte det på en grei måte. Men det var selvfølgelig litt hardt på våren der uten så mange poeng, sier Knudsen.

I år har Vålerenga kun sluppet inn fem mål etter syv serierunder. I fjor var det tallet på 13. Knudsen tror derimot ikke at gapet til LSK kan tettes allerede denne sesongen.

– Det å sammenligne oss med LSK er ikke det viktigste. I fjor klarte vi å ta poeng fra de fleste. Det er ti andre lag som er viktigere for oss å slå enn LSK. Men målet vårt er medaljeplass, sier treneren.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Dødelige effektive

Vålerenga viste innledningsvis at de har tatt store steg siden det pinlige 0–5-tapet i samme oppgjør i fjor. Hjemmelaget var nære på ved flere anledninger i første omgang.

Mot spillets gang tok derimot LSK ledelsen. Synne Skinnes Hansen ble tredd igjennom og chippet nydelig inn ledermålet etter 33 minutter. Det var bortelagets første sjanse.

I andre omgang var Guro Reiten centimeter unna sesongens ellevte scoring. Spissen smalt ballen i stolpen og ut. Bommen så lenge ut til å bli skjebnesvanger.

For kun minutter senere fikk Jenna May Dear rom utenfor sekstenmeteren. Hun svarte med å smelle inn utligningen på nydelig vis.

Drøye ti minutter før slutt trodde de fleste at ledermålet var et faktum. Men Natasha Dowie ble kort tid etter avblåst for offside. Nå styrte Vålerenga kampen fullstendig.

Men så fikk Skinnes Hansen nok en mulighet. Fem minutter før slutt stilnet hun hjemmesupporterne med sin andre scoring i kampen.

Dermed endte kampen 2–1 til LSK. Det betyr at de fortsatt topper Toppserien, fire poeng foran Vålerenga.