NHL vurderer å fullføre sesongen uten publikum

Ledelsen i ishockeyligaen NHL ser på flere mulige løsninger for å få fullført sesongen 2019/20. Én av dem er kamper på nøytral bane uten tilskuere.

Mats Zuccarello og de andre NHL-stjernene kan måtte fullføre sesongen uten publikum på tribunene. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

– Det er ikke den foretrukne løsningen, sier visedirektør Bill Daly før han erkjenner at det i høyeste grad er en mulighet.

– Jeg vil si at det er én av mulighetene, helt klart. Og det er noe som har vært vurdert og diskutert. Målet vårt er å være så forberedt som mulig på alle eventualiteter og at vi kan reagere på veldig kort varsel for å ta ut en kurs videre, sier han til NHLs nettsted.

– På nåværende tidspunkt er det for tidlig å ta ut den kursen.

NHL-sesongen ble stanset 12. mars som følge av koronavirusutbruddet, og ligaledelsen har siden den gang vært helt åpen om at den «holder alle muligheter åpne».

Årsaken til at man vurderer å spille på nøytrale arenaer, er at det er forskjellige restriksjoner og virustiltak i de ulike delstatene i USA og provinsene i Canada.

NHLs visedirektør Bill Daly. Foto: Martti Kainulainen / Lehtikuva / AP / NTB scanpix

– Har tid

Spillerne er pålagt karantene frem til 15. april, men det er ikke sannsynlig at det kan spilles ishockey med det første. Likevel mener Daly det er sannsynlig at sesongen – med både grunnserie og sluttspill – kan fullføres.

– Jeg mener vi fortsatt har mulige scenarioer der vi kan fullføre grunnserien, spille et sluttspill, ha en pause og så starte en sesong neste år som blir en full sesong. Vi har litt tid til å jobbe med det, sier han.

Lagene i NHL har mellom 11 og 14 kamper igjen å spille i grunnserien. Mats Zuccarellos lag Minnesota Wild er blant dem som kjemper en meget tett kamp for å komme til det gjeve sluttspillet om Stanley Cup-trofeet.

Normalt fullføres NHL-sluttspillet tidlig i juni, mens den nye sesongen vanligvis vil starte i oktober.