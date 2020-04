Norway Cup avlyst for første gang på 44 år: – Veldig trist

Norway Cup får ikke lov til å arrangere turneringen i sommer av myndighetene. Det betyr at turneringen blir avlyst.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Norway Cup kan ikke avvikles i slutten av juli. Her fra Ekeberg i 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Lørdag holdt kulturminister Abid Raja (V) en pressekonferanse om regler for store arrangementer i sommer. Dette gjaldt både idrett og kultur.

Der sa han at for alle arrangementer som samler 500 personer eller mer, er forbudet om å arrangere forlenget fra 15. juni til 1. september. Arrangementene for under 500 personer får beskjed torsdag.

Det betyr at Norway Cup ikke får arrangeres som vanlig i sommer. Turneringen, som ble arrangert for første gang i 1972, er blitt avholdt hvert år uavbrutt siden 1977.

– Det er ikke en lett beslutning, men den er nødvendig. Dette er arrangementer som vil medføre smitte, og det kan gå utover befolkningen, sa Raja.

Kulturminister Abid Raja møtte pressen lørdag ettermiddag. Foto: Jan T. Espedal

– Synd for Oslo by

Generalsekretær i Norway Cup og arrangørklubben Bækkelaget, Pål Trælvik, synes det er trist at arrangementet nå er avlyst.

– Det var for så vidt ikke en overraskelse, i den forstand at vi ikke tenkte «jøss», men vi hadde håpet i det lengste at det ville være mulig 93 dager frem i tid. Dog bare med norske lag. Nå er lyset slukket i alle de forventningsfulle barna, 30.000 i tallet. Nå er det definitivt. Det blir avlyst. Det er veldig trist, sier Trælvik.

– Det er trist for oss og alle samarbeidsklubbene, som også nyter godt av dette. Og det er synd for Oslo by som går glipp av 30.000 besøkende, fortsetter han.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) synes det er leit at den tradisjonsrike turneringen for barn og unge må vike.

– Det er trist at dette ikke er mulig denne sommeren. Men det er noe vi har vært forberedt på, så det er ikke overraskende, sier Bjerketvedt.

Generalsekretær for Norway Cup, Pål Trælvik, synes det er synd for alle at turneringen blir avlyst. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Satt på vent

Det var i starten av april at beskjeden om at all idrett som ikke kunne ivareta kravet om to meters avstand, ble utsatt til 15. juni. Dette gjaldt også kulturarrangementene.

Norway Cup-arrangøren ville ikke gi opp likevel. Men lørdag kom beskjeden de ikke hadde håpet på. Pål Trælvik sto og så ut over Ekebergsletta da han snakket med oss på telefon.

– Her skulle det vært 950 lag som skulle spilt, men situasjonen er som situasjonen er, sier han.

For arrangøren og Bækkelagets SK fører avlysningen til et samlet tap på 15,5–16 millioner.

– Det er mye penger for et idrettslag, sier Trælvik.

– Selv eliteklubben Molde ville slitt med et tap i den størrelsesordenen. Dette vil bety at det vil gå utover aktivitet som klubben kan ha, hvis man ikke får erstatning for dette. Dette er ikke unikt for oss, men dette gjelder også mindre lag, som mister kioskinntektene sine. Det er en halv million for mange bare der. Det er penger som man bruker for å holde blant annet treningsavgiftene nede. Det er det samme her. Det er trist om vi alternativt må gjøre det vanskeligere å drive fornuftig og god idrett, legger han til.

Norway Cup skulle ha blitt spilt fra 25. juli til 1. august.

For dem som lurer på om de får pengene for deltageravgiften tilbake, har Trælvik tidligere sagt at alle lag vil få refundert det de har betalt.