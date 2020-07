Bunnlaget rystet Rosenborg

Rosenborg måtte slite for ett poeng mot Start.

Kristoffer Zachariassen og Rosenborg måtte nøye seg med ett poeng borte mot Start fredag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB Scanpix

START - ROSENBORG 0–0

Rosenborg tapte ytterligere terreng til topplagene i Eliteserien etter en målløs, men ganske underholdende forestilling borte mot Start torsdag.

Med bare ett poeng er avstanden opp til serieleder Bodø/Glimt og Molde økt til henholdsvis tolv og ti poeng.

Det var ikke mye som skilte lagene det første kvarteret. Hjemmelaget kom best i gang og hadde noen spede forsøk innledningsvis.

Start jaktet sin første trepoenger i årets sesong, mens Rosenborg ennå ikke har tapt under Trond Henriksens ledelse. Tre seire og to uavgjort er det blitt.

– Hvem hadde trodd at vi hadde vært skuffet etter 0-0 mot Rosenborg? Vi har fått en del slag på trynet, men nå er jeg fornøyd med at vi klarer å vinne duellene gjennom hele kampen, sa Start-trener Joey Hardarson til Eurosport.

Ramsland og Start yppet seg mot RBK. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB Scanpix

Usikker Faye Lund

Rosenborgs førstevalg mellom stengene, André Hansen, ble skadet sist og er ute i mange uker. Julian Faye Lunde voktet målet torsdag. Sistnevnte fikk mye eliteserieerfaring hos Mjøndalen i fjor.

Faye Lund var imidlertid ikke helt patent i feltet da Start satte inn en spurt før pause torsdag. Både Eirik Schulze og Martin Ramsland sto i kø for å sende ballen i mål, men sjansesløsingen var ganske så symptomatisk for sesongen for Start så langt.

Rosenborg-sjef Henriksen var heller ikke spesielt fornøyd med spillet og mangelen på sjanser før pause.

– Vi må tørre å holde ballen i laget mer og dessuten være bedre i duellspillet, sa RBK-treneren til Eurosport etter pausen.

Rosenborg-spillerne var mye flinkere til å holde ballen i laget etter hvilen. Pål André Helland var ikke langt unna å sette den forløsende scoringen, men han klarte ikke å stokke beina helt da han kom alene mot Start-keeper Jonas Deumeland.

Islamovic bommet på en stor sjanse for gjestene. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB Scanpix

Snytt for straffe

Start ble trolig snytt for en straffe etter at Kristoffer Zachariassen handset innenfor egen 16-meter i annen omgang. Dommer Kristoffer Hagenes fikk ikke med seg situasjonen helt. TV-reprisene viste at RBK-spilleren var borti ballen med hånden.

Storscorer Torgeir Børven, som åpnet scoringene i Rosenborg-drakten sist mot Strømsgodset, klarte aldri å gi seg selv særlig gode muligheter.

13 minutter før slutt var derimot Dino Islamovic nær ved å gjøre mål. Ballen ble imidlertid liggende på streken hvor Deumeland fikk lagt seg oppå den.

– Den ballen skal bare inn. Jeg synes vi ikke klarte å komme opp mot vår vanlige kvalitet denne gangen, sa svensken.

Åtte minutter før slutt var det Start som ikke klarte å utnytte rotet i RBK-feltet. Faye Lund ryddet greit opp i den situasjonen, og dermed endte oppgjøret målløst.