Trenerlegendens sønn om savnet: – Jeg skjønte det var alvor da pappa ringte

RBKs assistenttrener Geir Hansen (49) gjester høstens første Rasmus&Saga.

Det er krevende å få tatt en podd-selfie innenfor gjeldende smittevernregime, men det gikk på et vis.. For ordens skyld, Geir Hansen til venstre. Foto: Petter Rasmus

Han har trent RBKs juniorlag, men har ellers tilbrakt fotball-livet sitt på Møre eller i NFF-systemet.

Da Trond Henriksen ringte Geir Hansen for å få assistenthjelp, var han på fjelltur. Men 49-åringen brukte kun to sekunder på å bestemme seg for å komme hjem til Trondheim.

Denne uka gjester Hansen Rasmus&Saga.

Nært forhold til faren

Det er en prat som starter med forholdet til faren, Bjørn Hansen, trenerlegenden som gikk bort i 2018.

Videre snakker vi om Åge Hareide, som nærmer seg RBK med stormskritt.

Hansen tror Hareide vil bli bra for RBK, mannen som for øvrig jobbet i team med nettopp Bjørn Hansen i 2003.

Geir Hansen selv stortrives i samarbeidet med Trond Henriksen, og bedyrer at han kun tenker på kontrakten, som varer ut året. Samtidig avviser han ikke tanken på å bli værende, om han blir spurt om å være med i Hareides team.

4–3–3

Aller mest snakker imidlertid Hansen om det som skjer her og nå, og han og «Rambos» fotballfilosofi. Han er krystallklar på hvordan RBK skal se ut i 4–3–3, og blir så engasjert at vi tidvis hopper i stolen når han snakker om temaet underveis.

Vi er også innom overgangsvinduet, og snakker også om Hansens forhold til John Arne Riise og Kjetil Rekdal.

Geir Hansen er for øvrig en av få som har spilt for et lag med Åge Aleksandersen i trenerteamet. Hvordan det gikk, hører du i podkasten.

